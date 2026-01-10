Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это Россия". В США дерзко высказались о планах на Гренландию - 10.01.2026
"Это Россия". В США дерзко высказались о планах на Гренландию
"Это Россия". В США дерзко высказались о планах на Гренландию - 10.01.2026, ПРАЙМ
"Это Россия". В США дерзко высказались о планах на Гренландию
Политики в Европе продолжают воспринимать Россию как опасность, не обращая внимания на озвученные американским президентом Дональдом Трампом планы на... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T21:49+0300
2026-01-10T21:49+0300
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Политики в Европе продолжают воспринимать Россию как опасность, не обращая внимания на озвученные американским президентом Дональдом Трампом планы на Гренландию, заметил журналист Томас Фази в соцсети X."Невероятно. США буквально скажут: "Мы собираемся аннексировать огромную часть суверенного европейского государства, если потребуется, силой", а ответ европейских приспешников по-прежнему будет: "Да, но ведь реальная угроза — это Россия", — написал он.По мнению журналиста, европейцы бесспорно уступят США в споре о Гренландии. В декабре 2025 года Трамп утвердил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри в качестве спецпосланника по Гренландии. Впоследствии Лэндри подтвердил стремление США сделать остров своей территорией. Глава внешнеполитического ведомства Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил сильное недовольство заявлениями нового спецпосланника США и заявил о планах вызвать американского посла в Копенгагене для объяснений. Премьер-министры Дании и Гренландии, Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен, предупредили США о неприемлемости захвата острова и выразили надежду на уважение территориальной целостности государства. Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты — близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов, обосновывая это стратегической важностью для национальной безопасности острова и защиты "свободного мира". Экс-премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не предназначен для продажи и не будет продан. Трамп отказывался гарантировать, что не будет использовать военную силу для установления контроля над Гренландией.Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
21:49 10.01.2026
 
"Это Россия". В США дерзко высказались о планах на Гренландию

Фази: Европа видит угрозу в России, несмотря на агрессивные планы США по Гренландии

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Политики в Европе продолжают воспринимать Россию как опасность, не обращая внимания на озвученные американским президентом Дональдом Трампом планы на Гренландию, заметил журналист Томас Фази в соцсети X.
"Невероятно. США буквально скажут: "Мы собираемся аннексировать огромную часть суверенного европейского государства, если потребуется, силой", а ответ европейских приспешников по-прежнему будет: "Да, но ведь реальная угроза — это Россия", — написал он.
По мнению журналиста, европейцы бесспорно уступят США в споре о Гренландии.
В декабре 2025 года Трамп утвердил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри в качестве спецпосланника по Гренландии. Впоследствии Лэндри подтвердил стремление США сделать остров своей территорией. Глава внешнеполитического ведомства Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил сильное недовольство заявлениями нового спецпосланника США и заявил о планах вызвать американского посла в Копенгагене для объяснений. Премьер-министры Дании и Гренландии, Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен, предупредили США о неприемлемости захвата острова и выразили надежду на уважение территориальной целостности государства.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты — близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов, обосновывая это стратегической важностью для национальной безопасности острова и защиты "свободного мира". Экс-премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не предназначен для продажи и не будет продан. Трамп отказывался гарантировать, что не будет использовать военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
