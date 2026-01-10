Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
00:45 10.01.2026 (обновлено: 01:19 10.01.2026)
 
"Шереметьево" доставит багаж пассажирам на дом

"Шереметьево" совместно с "Аэрофлотом" и "Россией" доставит багаж пассажирам на дом

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Оперативный штаб аэропорта "Шереметьево" совместно с авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия" принял решение о доставке багажа пассажирам на дом, сообщили в воздушной гавани.
Как отмечают в воздушной гавани, значительное число пассажиров скопилось в зоне выдачи багажа терминала С аэропорта "Шереметьево" в связи с задержками в выдаче и обработке багажа из-за сложных погодных условий. Указывается, что сотрудники аэропорта обеспечивать постоянную выдачу бутилированной воды и сендвичей, при этом в терминале транслируются объявления о статусе выдачи багажа.
"В целях заботы о пассажирах оперативный штаб аэропорта "Шереметьево" совместно с авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия" принял решение о персональной доставке багажа по адресам пассажиров", - говорится в сообщении.
Пассажиры, прибывшие рейсами "Аэрофлота" и "России" и не имеющие в багаже предметов срочной необходимости и предметов, подлежащих таможенному декларированию, могут покинуть аэропорт. Для того чтобы багаж доставили по адресу, нужно указать свои полетные данные и адрес доставки в форме на сайте авиакомпании "Аэрофлот".
Ранее московский аэропорт "Шереметьево" предупреждал о задержках в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов из-за замедления работы техники в условиях непогоды.
 
