В Шереметьево сняли ограничения на прилет воздушных судов

В Шереметьево сняли ограничения на прилет воздушных судов - 10.01.2026

В Шереметьево сняли ограничения на прилет воздушных судов

Ограничения на прилет воздушных судов в "Шереметьево" сняты, аэропорт полностью открыт, сообщили в воздушной гавани. | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T12:25+0300

2026-01-10T12:25+0300

2026-01-10T12:25+0300

бизнес

аэропорт шереметьево

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861652325_0:314:3031:2019_1920x0_80_0_0_f0593fac58c118ecf32a57d8a54b2f6c.jpg

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прилет воздушных судов в "Шереметьево" сняты, аэропорт полностью открыт, сообщили в воздушной гавани. "Сняты введенные ранее ограничения на прилет воздушных судов. Аэропорт "Шереметьево" полностью открыт. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по скорректированному расписанию", - говорится в сообщении аэропорта. Аэропорт продолжает выполнять все процедуры, необходимые для безопасности полетов. Продолжается расчистка взлетно-посадочных полос, подъездных путей от снега и наледи, а также противообледенительная обработка самолетов. Также "Шереметьево" обеспечивает комплексную поддержку пассажиров в терминалах. Выдано более 25 тысяч бутылок воды и 8 тысяч сэндвичей и бутербродов, также предоставлялись туристические коврики и матрасы. Ограничения на прилет воздушных судов в "Шереметьево" были введены 10 января в 05.00 мск.

2026

Новости

бизнес, аэропорт шереметьево