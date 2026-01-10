Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Шереметьево сняли ограничения на прилет воздушных судов - 10.01.2026
В Шереметьево сняли ограничения на прилет воздушных судов
В Шереметьево сняли ограничения на прилет воздушных судов - 10.01.2026, ПРАЙМ
В Шереметьево сняли ограничения на прилет воздушных судов
Ограничения на прилет воздушных судов в "Шереметьево" сняты, аэропорт полностью открыт, сообщили в воздушной гавани. | 10.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прилет воздушных судов в "Шереметьево" сняты, аэропорт полностью открыт, сообщили в воздушной гавани. "Сняты введенные ранее ограничения на прилет воздушных судов. Аэропорт "Шереметьево" полностью открыт. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по скорректированному расписанию", - говорится в сообщении аэропорта. Аэропорт продолжает выполнять все процедуры, необходимые для безопасности полетов. Продолжается расчистка взлетно-посадочных полос, подъездных путей от снега и наледи, а также противообледенительная обработка самолетов. Также "Шереметьево" обеспечивает комплексную поддержку пассажиров в терминалах. Выдано более 25 тысяч бутылок воды и 8 тысяч сэндвичей и бутербродов, также предоставлялись туристические коврики и матрасы. Ограничения на прилет воздушных судов в "Шереметьево" были введены 10 января в 05.00 мск.
2026
12:25 10.01.2026
 
В Шереметьево сняли ограничения на прилет воздушных судов

Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прилет воздушных судов в "Шереметьево" сняты, аэропорт полностью открыт, сообщили в воздушной гавани.
"Сняты введенные ранее ограничения на прилет воздушных судов. Аэропорт "Шереметьево" полностью открыт. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по скорректированному расписанию", - говорится в сообщении аэропорта.
Аэропорт продолжает выполнять все процедуры, необходимые для безопасности полетов. Продолжается расчистка взлетно-посадочных полос, подъездных путей от снега и наледи, а также противообледенительная обработка самолетов.
Также "Шереметьево" обеспечивает комплексную поддержку пассажиров в терминалах. Выдано более 25 тысяч бутылок воды и 8 тысяч сэндвичей и бутербродов, также предоставлялись туристические коврики и матрасы.
Ограничения на прилет воздушных судов в "Шереметьево" были введены 10 января в 05.00 мск.
 
