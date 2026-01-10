В Шереметьево нормализовали ситуацию с багажом

https://1prime.ru/20260110/sheremetevo-866354997.html

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" работает в стабильном режиме на вылет и прилет, ситуация с багажом полностью нормализована, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. "Аэропорт Шереметьево работает в стабильном режиме на вылет и прилет. Ситуация с багажом полностью нормализована. Багаж прилетающих пассажиров выдаётся в полном объёме на рейсах российских и зарубежных авиакомпаний в зоне выдачи по прилете", - говорится в сообщении. Рейсы выполняются согласно скорректированному расписанию. Обслуживание пассажиров ведется в соответствии с федеральными авиационными правилами.

