В Шереметьево нормализовали ситуацию с багажом
2026-01-10T17:32+0300
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" работает в стабильном режиме на вылет и прилет, ситуация с багажом полностью нормализована, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. "Аэропорт Шереметьево работает в стабильном режиме на вылет и прилет. Ситуация с багажом полностью нормализована. Багаж прилетающих пассажиров выдаётся в полном объёме на рейсах российских и зарубежных авиакомпаний в зоне выдачи по прилете", - говорится в сообщении. Рейсы выполняются согласно скорректированному расписанию. Обслуживание пассажиров ведется в соответствии с федеральными авиационными правилами.
