В Сочи отменили четыре рейса из Москвы
В Сочи отменили четыре рейса из Москвы - 10.01.2026, ПРАЙМ
В Сочи отменили четыре рейса из Москвы
2026-01-10T11:36+0300
Четыре рейса отменены на прилет в Сочи из Москвы, согласно данным онлайн-табло сочинского аэропорта.
2026-01-10T11:36+0300
2026-01-10T11:36+0300
2026-01-10T11:36+0300
СОЧИ, 10 янв - ПРАЙМ. Четыре рейса отменены на прилет в Сочи из Москвы, согласно данным онлайн-табло сочинского аэропорта. Корректировки возможны в расписании рейсов, они связаны со сложными метеоусловиями в аэропортах московского авиаузла, сообщали в аэропорту Сочи. По сведениям онлайн-табло, по состоянию на 11.00 мск отменены рейсы из Москвы SU-1152, DP-6939, SU-1150, SU-1610 авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа". Также отменен один рейс Uzbekistan airways из Намангана (Узбекистан).
В Сочи отменили четыре рейса из Москвы
Четыре рейса отменены на прилет в Сочи из Москвы