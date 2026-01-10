Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сочи отменили четыре рейса из Москвы
Четыре рейса отменены на прилет в Сочи из Москвы, согласно данным онлайн-табло сочинского аэропорта.
СОЧИ, 10 янв - ПРАЙМ. Четыре рейса отменены на прилет в Сочи из Москвы, согласно данным онлайн-табло сочинского аэропорта. Корректировки возможны в расписании рейсов, они связаны со сложными метеоусловиями в аэропортах московского авиаузла, сообщали в аэропорту Сочи. По сведениям онлайн-табло, по состоянию на 11.00 мск отменены рейсы из Москвы SU-1152, DP-6939, SU-1150, SU-1610 авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа". Также отменен один рейс Uzbekistan airways из Намангана (Узбекистан).
бизнес, сочи, москва, узбекистан, аэрофлот, uzbekistan airways
Бизнес, СОЧИ, МОСКВА, УЗБЕКИСТАН, Аэрофлот, Uzbekistan Airways
11:36 10.01.2026
 
В Сочи отменили четыре рейса из Москвы

Четыре рейса отменены на прилет в Сочи из Москвы

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
Самолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 10 янв - ПРАЙМ. Четыре рейса отменены на прилет в Сочи из Москвы, согласно данным онлайн-табло сочинского аэропорта.
Корректировки возможны в расписании рейсов, они связаны со сложными метеоусловиями в аэропортах московского авиаузла, сообщали в аэропорту Сочи.
По сведениям онлайн-табло, по состоянию на 11.00 мск отменены рейсы из Москвы SU-1152, DP-6939, SU-1150, SU-1610 авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа". Также отменен один рейс Uzbekistan airways из Намангана (Узбекистан).
 
Заголовок открываемого материала