Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СР предложила дать допотпуск работавшим в ночь с 31 декабря на 1 января - 10.01.2026, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260110/sr-866343938.html
СР предложила дать допотпуск работавшим в ночь с 31 декабря на 1 января
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила дать | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T01:21+0300
2026-01-10T01:21+0300
общество
россия
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866343938.jpg?1767997295
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила дать дополнительные три дня отпуска тем, кто работал в ночь с 31 декабря на 1 января. Обращение на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть предложение о предоставлении трех дополнительных дней оплачиваемого отпуска работникам, осуществлявшим трудовые функции в ночь с 31 декабря на 1 января", - сказано в обращении. В письме Лантратова отметила, что значительная категория работников, занятых в сфере обеспечения общественной безопасности, здравоохранения, экстренных служб и иных социально значимых отраслей, вынуждена исполнять свои трудовые обязанности в новогоднюю ночь, жертвуя возможностью встретить праздник в семейном кругу. По ее словам, благодаря самоотверженному труду этих специалистов обеспечиваются безопасность, правопорядок, стабильность функционирования ключевых государственных и общественных институтов в период новогодних праздников. В целях признания значимости и компенсации за трудовую деятельность в ночь с 31 декабря на 1 января, по мнению главы думского комитета, необходимо закрепить за указанной категорией работников право на получение трех дополнительных дней оплачиваемого отпуска, которые могут быть использованы ими по собственному усмотрению в течение календарного года, следующего за фактическим выполнением трудовых обязанностей в новогоднюю ночь. Лантратова подчеркнула, что данная мера направлена на укрепление социальной справедливости, повышение уровня признательности к труду специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность государства в праздничный период, а также может способствовать дополнительной мотивации работников соответствующих отраслей.
общество , россия
Общество , РОССИЯ, Экономика
01:21 10.01.2026
 
Депутат Лантратова предложила дать допотпуск работавшим в ночь с 31 декабря на 1 января

