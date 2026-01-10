https://1prime.ru/20260110/ssha-866344813.html

США в октябре увеличили закупки европейских алмазов в 2,2 раза

2026-01-10T02:55+0300

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. США в октябре 2025 года увеличили закупки европейских алмазов в 2,2 раза по сравнению с сентябрем - до 104,3 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую статистику. Несмотря на заметную динамику, это не самый значительный показатель за неполный 2025 год - больше на европейские алмазы Штаты потратили в марте, когда импорт достигал 112 миллионов долларов. ЕС является одним из крупнейших поставщиков камней на американский рынок: в середине осени объединение обеспечило 30% импортных потребностей Штатов в них.

2026

