США в октябре увеличили закупки европейских алмазов в 2,2 раза
2026-01-10T02:55+0300
экономика
мировая экономика
сша
ес
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. США в октябре 2025 года увеличили закупки европейских алмазов в 2,2 раза по сравнению с сентябрем - до 104,3 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую статистику.
Несмотря на заметную динамику, это не самый значительный показатель за неполный 2025 год - больше на европейские алмазы Штаты потратили в марте, когда импорт достигал 112 миллионов долларов.
ЕС является одним из крупнейших поставщиков камней на американский рынок: в середине осени объединение обеспечило 30% импортных потребностей Штатов в них.
