Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США в октябре увеличили закупки европейских алмазов в 2,2 раза - 10.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260110/ssha-866344813.html
США в октябре увеличили закупки европейских алмазов в 2,2 раза
США в октябре увеличили закупки европейских алмазов в 2,2 раза - 10.01.2026, ПРАЙМ
США в октябре увеличили закупки европейских алмазов в 2,2 раза
США в октябре 2025 года увеличили закупки европейских алмазов в 2,2 раза по сравнению с сентябрем - до 104,3 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости,... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T02:55+0300
2026-01-10T02:55+0300
экономика
мировая экономика
сша
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866344813.jpg?1768002909
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. США в октябре 2025 года увеличили закупки европейских алмазов в 2,2 раза по сравнению с сентябрем - до 104,3 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую статистику. Несмотря на заметную динамику, это не самый значительный показатель за неполный 2025 год - больше на европейские алмазы Штаты потратили в марте, когда импорт достигал 112 миллионов долларов. ЕС является одним из крупнейших поставщиков камней на американский рынок: в середине осени объединение обеспечило 30% импортных потребностей Штатов в них.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, ес
Экономика, Мировая экономика, США, ЕС
02:55 10.01.2026
 
США в октябре увеличили закупки европейских алмазов в 2,2 раза

США в октябре увеличили закупки европейских алмазов в 2,2 раза

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. США в октябре 2025 года увеличили закупки европейских алмазов в 2,2 раза по сравнению с сентябрем - до 104,3 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую статистику.
Несмотря на заметную динамику, это не самый значительный показатель за неполный 2025 год - больше на европейские алмазы Штаты потратили в марте, когда импорт достигал 112 миллионов долларов.
ЕС является одним из крупнейших поставщиков камней на американский рынок: в середине осени объединение обеспечило 30% импортных потребностей Штатов в них.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала