https://1prime.ru/20260110/ssha-866345057.html
В конгресс США внесли 11 законопроектов о санкциях против России
В конгресс США внесли 11 законопроектов о санкциях против России - 10.01.2026, ПРАЙМ
В конгресс США внесли 11 законопроектов о санкциях против России
В конгресс США в 2025 году было внесено 11 законодательных инициатив, направленных на введение новых санкций против России или иным образом ориентированных на... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T04:01+0300
2026-01-10T04:01+0300
2026-01-10T04:01+0300
экономика
мировая экономика
сша
украина
вашингтон
линдси грэм
дональд трамп
владимир путин
конгресс сша
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866345057.jpg?1768006886
ВАШИНГТОН, 10 янв - ПРАЙМ. В конгресс США в 2025 году было внесено 11 законодательных инициатив, направленных на введение новых санкций против России или иным образом ориентированных на ужесточение политики Вашингтона в связи с конфликтом на Украине, включая ряд наиболее радикальных проектов, вызвавших споры среди самих законодателей, выяснило РИА Новости на основе анализа законопроектной деятельности в США.
Сенат США в совокупности зарегистрировал пять инициатив, предусматривающих расширение рестрикций против российских финансовых институтов, энергетического сектора, предприятий оборонной промышленности и государственных служащих.
В частности, 1 апреля сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в РФ в перечень террористов и экстремистов, и сенатор-демократ Ричард Блюменталь представили законопроект о введении 500-процентной пошлины на товары из России, а также из стран, продолжающих закупать российские нефтепродукты и уран. Документ также предполагает запрет на экспорт энергоресурсов из США в Россию.
Несмотря на то, что данный законопроект получил поддержку 84 сенаторов, что фактически гарантирует его одобрение в верхней палате в случае вынесения на голосование, обсуждение инициативы пока так и не состоялось. Рассмотрение неоднократно откладывалось в связи с позицией президента США Дональда Трампа, заявившего о намерении сохранить за собой "последнее слово" в вопросах санкционной политики Вашингтона в отношении России.
В сентябре и октябре в сенат были внесены еще два законопроекта, предусматривающие признание России государством-спонсором терроризма. Такой статус запускает ряд дополнительных санкционных механизмов, включая экспортный контроль на товары двойного назначения, запрет на предоставление помощи и продажу вооружений, а также финансовые ограничения в отношении российских компаний.
В середине декабря сенату были представлены еще две инициативы, направленные против экспорта российской нефти. Один из документов, подготовленный Грэмом и Блюменталем, призывает администрацию США применять захват судов, которые, как утверждается, перевозят российскую нефть, "по аналогии с практикой" задержания танкеров из Венесуэлы.
Другой декабрьский законопроект, внесенный республиканцем Дэвидом МакКормиком, предусматривает введение санкций против иностранных физических и юридических лиц, участвующих в сделках с нефтью и нефтепродуктами из России.
Члены палаты представителей, в свою очередь, в течение года внесли шесть законодательных инициатив, касающихся санкций против Москвы.
В марте демократ Стив Коэн из Теннесси представил проект, призванный предотвратить попадание военной техники и секретной информации к противникам США, к числу которых, по его формулировке, отнесена и Россия.
В апреле конгрессмен Джеральд Коннолли (демократ, Вирджиния) внес законопроект о санкциях против КНДР за предполагаемую поддержку России в украинском конфликте. Документ поддержали 13 членов палаты, среди них - республиканец Брайан Фицпатрик из Пенсильвании, известный своей антироссийской позицией.
В том же месяце Фицпатрик предложил инициативу о введении санкций против России в случае отказа "добросовестно участвовать" в мирном соглашении с Украиной или нарушения такого соглашения. У документа на текущий момент 151 соавтор, включая республиканку Элиз Стефаник из Нью-Йорка, одну из ближайших союзниц Трампа.
В июле конгрессмен Закари Нанн (республиканец, Айова) внес законопроект о "мирном разрешении конфликта между Россией и Украиной", предусматривающий введение ограничений со стороны минфина США в отношении счетов ряда иностранных финансовых институтов.
С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США ввели рекордное количество санкций против нескольких тысяч российских физических лиц и компаний, а также ввели секторальные торговые ограничения на поставку сотен наименований товаров в Россию.
Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом, по мнению Путина, санкции против российской нефти приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.
сша
украина
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, украина, вашингтон, линдси грэм, дональд трамп, владимир путин, конгресс сша, минфин сша
Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Линдси Грэм, Дональд Трамп, Владимир Путин, Конгресс США, Минфин США
В конгресс США внесли 11 законопроектов о санкциях против России
В конгресс США внесли 11 законопроектов о новых санкциях против России
ВАШИНГТОН, 10 янв - ПРАЙМ. В конгресс США в 2025 году было внесено 11 законодательных инициатив, направленных на введение новых санкций против России или иным образом ориентированных на ужесточение политики Вашингтона в связи с конфликтом на Украине, включая ряд наиболее радикальных проектов, вызвавших споры среди самих законодателей, выяснило РИА Новости на основе анализа законопроектной деятельности в США.
Сенат США в совокупности зарегистрировал пять инициатив, предусматривающих расширение рестрикций против российских финансовых институтов, энергетического сектора, предприятий оборонной промышленности и государственных служащих.
В частности, 1 апреля сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в РФ в перечень террористов и экстремистов, и сенатор-демократ Ричард Блюменталь представили законопроект о введении 500-процентной пошлины на товары из России, а также из стран, продолжающих закупать российские нефтепродукты и уран. Документ также предполагает запрет на экспорт энергоресурсов из США в Россию.
Несмотря на то, что данный законопроект получил поддержку 84 сенаторов, что фактически гарантирует его одобрение в верхней палате в случае вынесения на голосование, обсуждение инициативы пока так и не состоялось. Рассмотрение неоднократно откладывалось в связи с позицией президента США Дональда Трампа, заявившего о намерении сохранить за собой "последнее слово" в вопросах санкционной политики Вашингтона в отношении России.
В сентябре и октябре в сенат были внесены еще два законопроекта, предусматривающие признание России государством-спонсором терроризма. Такой статус запускает ряд дополнительных санкционных механизмов, включая экспортный контроль на товары двойного назначения, запрет на предоставление помощи и продажу вооружений, а также финансовые ограничения в отношении российских компаний.
В середине декабря сенату были представлены еще две инициативы, направленные против экспорта российской нефти. Один из документов, подготовленный Грэмом и Блюменталем, призывает администрацию США применять захват судов, которые, как утверждается, перевозят российскую нефть, "по аналогии с практикой" задержания танкеров из Венесуэлы.
Другой декабрьский законопроект, внесенный республиканцем Дэвидом МакКормиком, предусматривает введение санкций против иностранных физических и юридических лиц, участвующих в сделках с нефтью и нефтепродуктами из России.
Члены палаты представителей, в свою очередь, в течение года внесли шесть законодательных инициатив, касающихся санкций против Москвы.
В марте демократ Стив Коэн из Теннесси представил проект, призванный предотвратить попадание военной техники и секретной информации к противникам США, к числу которых, по его формулировке, отнесена и Россия.
В апреле конгрессмен Джеральд Коннолли (демократ, Вирджиния) внес законопроект о санкциях против КНДР за предполагаемую поддержку России в украинском конфликте. Документ поддержали 13 членов палаты, среди них - республиканец Брайан Фицпатрик из Пенсильвании, известный своей антироссийской позицией.
В том же месяце Фицпатрик предложил инициативу о введении санкций против России в случае отказа "добросовестно участвовать" в мирном соглашении с Украиной или нарушения такого соглашения. У документа на текущий момент 151 соавтор, включая республиканку Элиз Стефаник из Нью-Йорка, одну из ближайших союзниц Трампа.
В июле конгрессмен Закари Нанн (республиканец, Айова) внес законопроект о "мирном разрешении конфликта между Россией и Украиной", предусматривающий введение ограничений со стороны минфина США в отношении счетов ряда иностранных финансовых институтов.
С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США ввели рекордное количество санкций против нескольких тысяч российских физических лиц и компаний, а также ввели секторальные торговые ограничения на поставку сотен наименований товаров в Россию.
Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом, по мнению Путина, санкции против российской нефти приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.