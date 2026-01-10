https://1prime.ru/20260110/ssha-866346671.html

"Обычное вооружение": в США сделали дерзкое заявление об ударе "Орешником"

"Обычное вооружение": в США сделали дерзкое заявление об ударе "Орешником" - 10.01.2026, ПРАЙМ

"Обычное вооружение": в США сделали дерзкое заявление об ударе "Орешником"

Россия, применив комплекс "Орешник" для атак на Украину, продемонстрировала возможность нанесения ударов по странам, входящим в НАТО, считает военный аналитик... | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T05:52+0300

2026-01-10T05:52+0300

2026-01-10T05:52+0300

россия

общество

украина

киев

запад

скотт риттер

владимир путин

виталий кличко

нато

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_0:101:1524:958_1920x0_80_0_0_495cd6029ce175ec38454806aa1df2e4.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россия, применив комплекс "Орешник" для атак на Украину, продемонстрировала возможность нанесения ударов по странам, входящим в НАТО, считает военный аналитик Скотт Риттер, выразивший свое мнение в соцсети X. "Этот удар ясно дает понять странам НАТО: Россия обладает возможностью безнаказанно наносить удары по ним, используя неядерное обычное вооружение", — подчеркнул он. Аналитик отметил, что Россия вновь сигнализирует Западу о своем намерении держать ситуацию под контролем. "На этот раз у верблюда пошла кровь из носа. В следующий раз — если он вообще будет — верблюд может не выжить", — сыронизировал Риттер. По данным Министерства обороны, российские войска применили ракеты "Орешник" для массированных атак на критически важные объекты на Украине, ответив на нападение на резиденцию Владимира Путина. Медиа сообщили о серии взрывов в Киеве и Львове. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, в городе имеются повреждения важнейшей инфраструктуры и зафиксированы перебои с электричеством в отдельных районах. Глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркнул 11 декабря, что Россия не планирует агрессивных действий против стран НАТО и ЕС и готова это письменного заверить. В Кремле неоднократно заявляли, что Москва не угрожает другим странам, но будет реагировать на действия, которые могут представлять риск для ее интересов.

https://1prime.ru/20260110/germaniya-866346472.html

https://1prime.ru/20260110/udar-866346213.html

https://1prime.ru/20260110/oreshnik-866345731.html

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , украина, киев, запад, скотт риттер, владимир путин, виталий кличко, нато, мид, ес