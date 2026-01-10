"Обычное вооружение": в США сделали дерзкое заявление об ударе "Орешником"
Риттер: запуск "Орешника" показал умение России нанести удар по НАТО
© СоцсетиМомент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео. Архивное фото
© Соцсети
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россия, применив комплекс "Орешник" для атак на Украину, продемонстрировала возможность нанесения ударов по странам, входящим в НАТО, считает военный аналитик Скотт Риттер, выразивший свое мнение в соцсети X.
"Этот удар ясно дает понять странам НАТО: Россия обладает возможностью безнаказанно наносить удары по ним, используя неядерное обычное вооружение", — подчеркнул он.
Аналитик отметил, что Россия вновь сигнализирует Западу о своем намерении держать ситуацию под контролем.
"На этот раз у верблюда пошла кровь из носа. В следующий раз — если он вообще будет — верблюд может не выжить", — сыронизировал Риттер.
По данным Министерства обороны, российские войска применили ракеты "Орешник" для массированных атак на критически важные объекты на Украине, ответив на нападение на резиденцию Владимира Путина.
Медиа сообщили о серии взрывов в Киеве и Львове. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, в городе имеются повреждения важнейшей инфраструктуры и зафиксированы перебои с электричеством в отдельных районах.
Глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркнул 11 декабря, что Россия не планирует агрессивных действий против стран НАТО и ЕС и готова это письменного заверить. В Кремле неоднократно заявляли, что Москва не угрожает другим странам, но будет реагировать на действия, которые могут представлять риск для ее интересов.