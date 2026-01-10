https://1prime.ru/20260110/tambov-866344183.html

В аэропорту Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 10.01.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщает Росавиация. | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T01:33+0300

2026-01-10T01:33+0300

2026-01-10T01:33+0300

бизнес

россия

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866344183.jpg?1767998024

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщает Росавиация. "Аэропорт Тамбов ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росавиация