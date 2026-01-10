https://1prime.ru/20260110/tambov-866344183.html
В аэропорту Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Тамбов ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
