https://1prime.ru/20260110/torgovlya-866354121.html

Аналитики РАН ожидают замедления роста мировой торговли в 2026 году

Аналитики РАН ожидают замедления роста мировой торговли в 2026 году - 10.01.2026, ПРАЙМ

Аналитики РАН ожидают замедления роста мировой торговли в 2026 году

Прирост оборота мировой торговли в 2026 году замедлится до 2,5% с 3,5% по итогам прошлого года, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА... | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T15:38+0300

2026-01-10T15:38+0300

2026-01-10T15:38+0300

мировая экономика

китай

сша

ес

ран

https://cdnn.1prime.ru/img/83368/88/833688882_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_0e91da071279eea37b86e034741be436.jpg

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Прирост оборота мировой торговли в 2026 году замедлится до 2,5% с 3,5% по итогам прошлого года, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости. "Если в 2025 году прирост оборота мировой торговли, по предварительной оценке, составил 3,5%, то в 2026 году данный показатель уменьшится до 2,5%", - говорится в докладе. В 2026 году мировая торговля будет развиваться в условиях продолжения торгово-политического противостояния, сохранения напряженности на международной арене и вероятного замедления роста мировой экономики, отмечают аналитики. "Как и в предыдущие годы, доля развитых стран в мировой торговле уменьшится, а доля развивающихся стран, соответственно, увеличится", - прогнозируют в РАН. Структура международной торговли будет испытывать влияние политики импортозамещения, проводимой ее ведущими участниками, также считают аналитики. Так, следуя целям реиндустриализации и уменьшения зависимости от ввоза стратегически важных материалов и компонентов, США и ЕС ограничивают импорт и стимулируют собственное производство. В Китае также повышенное внимание уделяется расширению внутреннего рынка и укреплению научно-технического и промышленного потенциала. "При этом США, обеспокоенные усилением Китая, по всей вероятности, сохранят ограничения на поставки высокотехнологичной продукции в КНР. Эти факторы будут тормозить развитие международной торговли, прежде всего между США и КНР", - прогнозируют авторы доклада. В то же время более мягкая в сравнении с этим торговая политика в отношении Китая, которую проводят власти Евросоюза, позволяет относительно оптимистично смотреть на перспективы развития торговли между ЕС и Китаем, заключают они.

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, ес, ран