СМИ: Трамп и Зеленский могут заключить соглашение о восстановлении Украины
СМИ: Трамп и Зеленский могут заключить соглашение о восстановлении Украины
СМИ: Трамп и Зеленский могут заключить соглашение о восстановлении Украины - 10.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: Трамп и Зеленский могут заключить соглашение о восстановлении Украины
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут заключить в швейцарском Давосе соглашение, направленное на привлечение около 800 миллиардов долларов в... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T01:24+0300
2026-01-10T01:24+0300
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут заключить в швейцарском Давосе соглашение, направленное на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет для восстановления Украины, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на западных и украинских чиновников. "Западные чиновники заявили Telegraph, что Зеленский и Трамп поедут на швейцарский горный курорт, где, как ожидается, встретятся и оформят соглашение... По словам украинских чиновников, план процветания направлен на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет для восстановления Украины и перезапуска ее экономики", - пишет издание. Как отмечается, Зеленский собирался посетить Белый дом на следующей неделе для заключения соглашений о восстановлении и гарантиях безопасности, но его европейские союзники предложили ему вместо этого Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе как более подходящую альтернативу для встречи с Трампом. Как пишет издание, европейские чиновники призвали Зеленского не торопиться с переговорами с Трампом, поскольку они считают, что американский лидер сейчас поддерживает их стремление завершить конфликт на выгодных для Киева условиях.
01:24 10.01.2026
 
СМИ: Трамп и Зеленский могут заключить соглашение о восстановлении Украины

Telegraph: Трамп и Зеленский могут заключить в Давосе соглашение о восстановлении Украины

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут заключить в швейцарском Давосе соглашение, направленное на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет для восстановления Украины, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на западных и украинских чиновников.
"Западные чиновники заявили Telegraph, что Зеленский и Трамп поедут на швейцарский горный курорт, где, как ожидается, встретятся и оформят соглашение... По словам украинских чиновников, план процветания направлен на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет для восстановления Украины и перезапуска ее экономики", - пишет издание.
Как отмечается, Зеленский собирался посетить Белый дом на следующей неделе для заключения соглашений о восстановлении и гарантиях безопасности, но его европейские союзники предложили ему вместо этого Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе как более подходящую альтернативу для встречи с Трампом.
Как пишет издание, европейские чиновники призвали Зеленского не торопиться с переговорами с Трампом, поскольку они считают, что американский лидер сейчас поддерживает их стремление завершить конфликт на выгодных для Киева условиях.
 
