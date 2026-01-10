Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп снова повторил, что ладит с Путиным, и снова добавил, что разочарован - 10.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260110/tramp-866344107.html
Трамп снова повторил, что ладит с Путиным, и снова добавил, что разочарован
Трамп снова повторил, что ладит с Путиным, и снова добавил, что разочарован - 10.01.2026, ПРАЙМ
Трамп снова повторил, что ладит с Путиным, и снова добавил, что разочарован
Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с российским лидером Владимиром Путиным, но добавил, что "разочарован". | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T01:27+0300
2026-01-10T01:27+0300
экономика
общество
мировая экономика
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866344107.jpg?1767997660
ВАШИНГТОН, 10 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с российским лидером Владимиром Путиным, но добавил, что "разочарован". "Я хорошо лажу с президентом Путиным, но я очень разочарован в нем", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. Американский лидер не раскрыл причины своих эмоций. Ранее Трамп уже заявлял, что хорошо ладит с Путиным, но он был "очень разочарован", так как думал, что конфликт на Украине будет легче разрешить.
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, украина, дональд трамп, владимир путин
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин
01:27 10.01.2026
 

Трамп снова повторил, что ладит с Путиным, и снова добавил, что разочарован

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 10 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с российским лидером Владимиром Путиным, но добавил, что "разочарован".
"Я хорошо лажу с президентом Путиным, но я очень разочарован в нем", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
Американский лидер не раскрыл причины своих эмоций.
Ранее Трамп уже заявлял, что хорошо ладит с Путиным, но он был "очень разочарован", так как думал, что конфликт на Украине будет легче разрешить.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала