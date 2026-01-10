Трамп снова повторил, что ладит с Путиным, и снова добавил, что разочарован

https://1prime.ru/20260110/tramp-866344107.html

Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с российским лидером Владимиром Путиным, но добавил, что "разочарован". | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T01:27+0300

ВАШИНГТОН, 10 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с российским лидером Владимиром Путиным, но добавил, что "разочарован". "Я хорошо лажу с президентом Путиным, но я очень разочарован в нем", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. Американский лидер не раскрыл причины своих эмоций. Ранее Трамп уже заявлял, что хорошо ладит с Путиным, но он был "очень разочарован", так как думал, что конфликт на Украине будет легче разрешить.

