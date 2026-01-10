https://1prime.ru/20260110/tramp-866344694.html

Трамп позвонил республиканцам, поддержавшим резолюцию по Венесуэле

Трамп позвонил республиканцам, поддержавшим резолюцию по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 10 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп позвонил сенаторам-республиканцам, поддержавшим резолюцию, касающуюся запрета на участие американских вооруженных сил в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, чтобы лично выразить им свое недовольство, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников администрации и конгресса. Ранее инициативу, авторами которой выступили демократы Чак Шумер, Тим Кейн и Адам Шифф, а также республиканец Рэнд Пол, поддержали 52 сенатора, тогда как 47 проголосовали против. После преодоления процедурного барьера текст резолюции может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава Сената США. Когда это может произойти, пока неизвестно. По информации издания, Трамп связался с сенаторами Рэндом Полом, Сьюзан Коллинз, Джошем Хоули, Лизой Мурковски и Тоддом Янгом, так как воспринял их действия как голосование против него. По словам двух чиновников, по крайней мере в ходе некоторых из этих разговоров Трамп заявил сенаторам, что, голосуя таким образом, они выступают против вооружённых сил США. Резолюция, внесенная в сенат в начале декабря 2025 года, предписывает Трампу прекратить использование американских военных для ведения боевых действий на территории Венесуэлы или против нее, если такие действия не стали следствием формального объявления войны либо не были санкционированы специальным разрешением на применение военной силы от конгресса. Согласно Конституции США, только американский конгресс наделен правом объявлять войну. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

