Трамп объявил о введении на год максимума процентной ставки по кредитам

2026-01-10T05:04+0300

ВАШИНГТОН, 10 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил о введении на год фиксированного максимума процентной ставки в 10% по кредитным картам, начиная с годовщины его вступления в должность 20 января. "С 20 января 2026 года я, как президент Соединённых Штатов, объявляю о введении на год предельного уровня процентных ставок по кредитным картам в размере 10%. По совпадению, дата 20 января также станет годовщиной исторической и очень успешной администрации Трампа", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Американский лидер заявил, что его администрация не позволит компаниям, выпускающим кредитные карты и взимающим процентные ставки в размере от 20% до 30% и выше, "обирать" американский народ.

финансы, банки, сша, дональд трамп