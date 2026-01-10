https://1prime.ru/20260110/tramp-866345954.html
Трамп объявил о введении на год максимума процентной ставки по кредитам
ВАШИНГТОН, 10 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил о введении на год фиксированного максимума процентной ставки в 10% по кредитным картам, начиная с годовщины его вступления в должность 20 января.
"С 20 января 2026 года я, как президент Соединённых Штатов, объявляю о введении на год предельного уровня процентных ставок по кредитным картам в размере 10%. По совпадению, дата 20 января также станет годовщиной исторической и очень успешной администрации Трампа", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер заявил, что его администрация не позволит компаниям, выпускающим кредитные карты и взимающим процентные ставки в размере от 20% до 30% и выше, "обирать" американский народ.
