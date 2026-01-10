Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп объявил о введении на год максимума процентной ставки по кредитам - 10.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260110/tramp-866345954.html
Трамп объявил о введении на год максимума процентной ставки по кредитам
Трамп объявил о введении на год максимума процентной ставки по кредитам - 10.01.2026, ПРАЙМ
Трамп объявил о введении на год максимума процентной ставки по кредитам
Президент США Дональд Трамп объявил о введении на год фиксированного максимума процентной ставки в 10% по кредитным картам, начиная с годовщины его вступления в | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T05:04+0300
2026-01-10T05:04+0300
финансы
банки
экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866345954.jpg?1768010692
ВАШИНГТОН, 10 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил о введении на год фиксированного максимума процентной ставки в 10% по кредитным картам, начиная с годовщины его вступления в должность 20 января. "С 20 января 2026 года я, как президент Соединённых Штатов, объявляю о введении на год предельного уровня процентных ставок по кредитным картам в размере 10%. По совпадению, дата 20 января также станет годовщиной исторической и очень успешной администрации Трампа", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Американский лидер заявил, что его администрация не позволит компаниям, выпускающим кредитные карты и взимающим процентные ставки в размере от 20% до 30% и выше, "обирать" американский народ.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, сша, дональд трамп
Финансы, Банки, Экономика, США, Дональд Трамп
05:04 10.01.2026
 
Трамп объявил о введении на год максимума процентной ставки по кредитам

Трамп объявил о введении на год максимума процентной ставки в 10% по кредитным картам

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 10 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил о введении на год фиксированного максимума процентной ставки в 10% по кредитным картам, начиная с годовщины его вступления в должность 20 января.
"С 20 января 2026 года я, как президент Соединённых Штатов, объявляю о введении на год предельного уровня процентных ставок по кредитным картам в размере 10%. По совпадению, дата 20 января также станет годовщиной исторической и очень успешной администрации Трампа", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер заявил, что его администрация не позволит компаниям, выпускающим кредитные карты и взимающим процентные ставки в размере от 20% до 30% и выше, "обирать" американский народ.
 
ЭкономикаФинансыБанкиСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала