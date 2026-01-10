Удар "Орешником" по Украине вызвал истерику в США

https://1prime.ru/20260110/udar-866345543.html

Удар "Орешником" по Украине должен расцениваться как сигнал Западу, говорится в статье на американском сайте National Public Radio. | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T04:49+0300

россия

украина

киев

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

МОСКВА, 10 янв —ПРАЙМ. Удар "Орешником" по Украине должен расцениваться как сигнал Западу, говорится в статье на американском сайте National Public Radio. "Россия применила мощную новую гиперзвуковую ракету, которая поразила Западную Украину, став явным предупреждением союзникам Киева по НАТО", — подчеркивается в материале. Там также напомнили, что президент Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о решительных мерах в ответ на любые провокации западных стран в адрес Москвы. В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.

2026

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

