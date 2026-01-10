Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Удар "Орешником" по Украине вызвал истерику в США - 10.01.2026
Удар "Орешником" по Украине вызвал истерику в США
Удар "Орешником" по Украине вызвал истерику в США - 10.01.2026, ПРАЙМ
Удар "Орешником" по Украине вызвал истерику в США
Удар "Орешником" по Украине должен расцениваться как сигнал Западу, говорится в статье на американском сайте National Public Radio. | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T04:49+0300
2026-01-10T04:49+0300
россия
украина
киев
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 10 янв —ПРАЙМ. Удар "Орешником" по Украине должен расцениваться как сигнал Западу, говорится в статье на американском сайте National Public Radio. "Россия применила мощную новую гиперзвуковую ракету, которая поразила Западную Украину, став явным предупреждением союзникам Киева по НАТО", — подчеркивается в материале. Там также напомнили, что президент Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о решительных мерах в ответ на любые провокации западных стран в адрес Москвы. В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
украина
киев
1920
1920
true
россия, украина, киев, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, НАТО
04:49 10.01.2026
 
Удар "Орешником" по Украине вызвал истерику в США

NPR назвала удар "Орешником" стал предупреждением Западу

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканские флаги
Американские флаги - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
Американские флаги. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 янв —ПРАЙМ. Удар "Орешником" по Украине должен расцениваться как сигнал Западу, говорится в статье на американском сайте National Public Radio.
"Россия применила мощную новую гиперзвуковую ракету, которая поразила Западную Украину, став явным предупреждением союзникам Киева по НАТО", — подчеркивается в материале.
Там также напомнили, что президент Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о решительных мерах в ответ на любые провокации западных стран в адрес Москвы.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
 
РОССИЯ УКРАИНА Киев НАТО
 
 
