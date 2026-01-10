"Радуйтесь, болваны": в Киеве жестко отреагировали на удар "Орешником"

https://1prime.ru/20260110/udar-866346213.html

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала выразил мнение, что украинские власти должны быть благодарны за то, что ракета "Орешник" не несла ядерную боеголовку. "Некоторые говорят: "О, там не было ядерных головок, пробило там несколько перекрытий". Так вы, болваны, радуйтесь, что боеголовка не была начинена соответствующим взрывным материалом. Если бы там было еще что-то, что взрывается, то уже некому и говорить было бы", — обратился он к официальным лицам. Политолог также призвал сменить местных руководителей из-за их неспособности "обеспечить защиту страны" и обвинил их в стремлении нажиться на предоставляемой Запалом помощи. "Это самые примитивные животные, поднявшиеся из грязи в князи. Это, к сожалению, реальность такая", — резюмировал Соскин.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.

