"В любой момент": в Киеве запаниковали после удара "Орешником" - 10.01.2026
"В любой момент": в Киеве запаниковали после удара "Орешником"
"В любой момент": в Киеве запаниковали после удара "Орешником" - 10.01.2026, ПРАЙМ
"В любой момент": в Киеве запаниковали после удара "Орешником"
Удар ракетами "Орешник" по целям на территории Украины снова подчеркнул превосходство российского вооружения, заметил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T05:33+0300
2026-01-10T05:33+0300
россия
украина
киев
польша
владимир путин
die welt
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_0:101:1524:958_1920x0_80_0_0_495cd6029ce175ec38454806aa1df2e4.jpg
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Удар ракетами "Орешник" по целям на территории Украины снова подчеркнул превосходство российского вооружения, заметил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве."Россияне продемонстрировали этим ударом "Орешником", что они в любой момент могут наносить точечные удары не только на Украине, но и по всей Европе", — заявил он. По словам Ваннера, российские атаки нанесли значительный вред энергетической инфраструктуре Украины, и это послужило предупреждением для западных компаний, оказывающих помощь Киеву. "И все эти (Объекты. — Прим. ред.) находятся недалеко от Польши буквально в 90 километрах от границы", — подытожил корреспондент. В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированных атак на важнейшие объекты на Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.
украина
киев
польша
россия, украина, киев, польша, владимир путин, die welt
РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, ПОЛЬША, Владимир Путин, Die Welt
05:33 10.01.2026
 
"В любой момент": в Киеве запаниковали после удара "Орешником"

Welt: запуск "Орешника" показал Европе полное превосходство российского оружия

Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
© Соцсети
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Удар ракетами "Орешник" по целям на территории Украины снова подчеркнул превосходство российского вооружения, заметил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве.
"Россияне продемонстрировали этим ударом "Орешником", что они в любой момент могут наносить точечные удары не только на Украине, но и по всей Европе", — заявил он.
"Радуйтесь, болваны": в Киеве жестко отреагировали на удар "Орешником"
По словам Ваннера, российские атаки нанесли значительный вред энергетической инфраструктуре Украины, и это послужило предупреждением для западных компаний, оказывающих помощь Киеву.
"И все эти (Объекты. — Прим. ред.) находятся недалеко от Польши буквально в 90 километрах от границы", — подытожил корреспондент.
В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированных атак на важнейшие объекты на Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.
"Практически невозможно": в США резко прокомментировали удар "Орешником"
РОССИЯ УКРАИНА Киев ПОЛЬША Владимир Путин Die Welt
 
 
