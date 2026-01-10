https://1prime.ru/20260110/ukraina-866346332.html
"В любой момент": в Киеве запаниковали после удара "Орешником"
"В любой момент": в Киеве запаниковали после удара "Орешником" - 10.01.2026, ПРАЙМ
"В любой момент": в Киеве запаниковали после удара "Орешником"
Удар ракетами "Орешник" по целям на территории Украины снова подчеркнул превосходство российского вооружения, заметил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T05:33+0300
2026-01-10T05:33+0300
2026-01-10T05:33+0300
россия
украина
киев
польша
владимир путин
die welt
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_0:101:1524:958_1920x0_80_0_0_495cd6029ce175ec38454806aa1df2e4.jpg
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Удар ракетами "Орешник" по целям на территории Украины снова подчеркнул превосходство российского вооружения, заметил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве."Россияне продемонстрировали этим ударом "Орешником", что они в любой момент могут наносить точечные удары не только на Украине, но и по всей Европе", — заявил он. По словам Ваннера, российские атаки нанесли значительный вред энергетической инфраструктуре Украины, и это послужило предупреждением для западных компаний, оказывающих помощь Киеву. "И все эти (Объекты. — Прим. ред.) находятся недалеко от Польши буквально в 90 километрах от границы", — подытожил корреспондент. В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированных атак на важнейшие объекты на Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.
https://1prime.ru/20260110/udar-866346213.html
https://1prime.ru/20260110/oreshnik-866345731.html
украина
киев
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_56:0:1468:1059_1920x0_80_0_0_d42365e11e5692726f5b20d29a7275ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, польша, владимир путин, die welt
РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, ПОЛЬША, Владимир Путин, Die Welt
"В любой момент": в Киеве запаниковали после удара "Орешником"
Welt: запуск "Орешника" показал Европе полное превосходство российского оружия