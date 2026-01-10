https://1prime.ru/20260110/ukraina-866346332.html

"В любой момент": в Киеве запаниковали после удара "Орешником"

Удар ракетами "Орешник" по целям на территории Украины снова подчеркнул превосходство российского вооружения, заметил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф... | 10.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Удар ракетами "Орешник" по целям на территории Украины снова подчеркнул превосходство российского вооружения, заметил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве."Россияне продемонстрировали этим ударом "Орешником", что они в любой момент могут наносить точечные удары не только на Украине, но и по всей Европе", — заявил он. По словам Ваннера, российские атаки нанесли значительный вред энергетической инфраструктуре Украины, и это послужило предупреждением для западных компаний, оказывающих помощь Киеву. "И все эти (Объекты. — Прим. ред.) находятся недалеко от Польши буквально в 90 километрах от границы", — подытожил корреспондент. В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированных атак на важнейшие объекты на Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.

