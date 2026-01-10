https://1prime.ru/20260110/ukraina-866347880.html

"Буквально раздирают": в Раде пришли в истерику из-за ЧП в Киеве

"Буквально раздирают": в Раде пришли в истерику из-за ЧП в Киеве - 10.01.2026

"Буквально раздирают": в Раде пришли в истерику из-за ЧП в Киеве

Бездействие городских властей Киева и неуверенность населения в решении текущих проблем повышают риск кризиса в жилищно-коммунальном секторе. Такое мнение... | 10.01.2026

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Бездействие городских властей Киева и неуверенность населения в решении текущих проблем повышают риск кризиса в жилищно-коммунальном секторе. Такое мнение выразил депутат Верховной рады, заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Новини.LIVE". В ответе на вопрос ведущей о текущем состоянии коммунальной инфраструктуры Киева после регулярных отключений электричества, Кучеренко указал на пассивность городских властей и дезориентацию киевлян, которые не получают отклика на свои обращения. "Меня сейчас в первую очередь беспокоит, что меня киевляне буквально раздирают, потому что они хоть в ком-то видят, что с кем-то можно диалог вести. Люди не понимают, что им делать. Вот что опасно", — пояснил он.Кучеренко отметил, что компании, занимающиеся управлением домов, часто не информируют жильцов о дальнейших действиях, порой советуя лишь покинуть город. "А сейчас главное снять психологическое напряжение и попытаться киевлянам четко сказать, дать рекомендации, что им делать", — подытожил депутат. Накануне мэр Киева Виталий Кличко порекомендовал жителям города покинуть столицу из-за возникших проблем с электроэнергией и отоплением. В четверг городские власти Киева призвали жителей зарядить переносные аккумуляторы и подготовить запасы воды и теплой одежды в связи с возможными из-за возможных отключений электроэнергии на фоне прогнозируемого похолодания.На данный момент температура воздуха в Киеве составляет минус 1 градус, и, по прогнозам, в воскресенье она может упасть до минус 9 градусов. Многочасовые отключения электроэнергии начались по всей Украине 10 октября 2025 года. Власти страны сообщили о повреждениях в системах энергоснабжения и коммунальщиках. Хотя к 11 октября ситуацию удалось временно стабилизировать, с 13 октября повторно стали применяться экстренные графики отключений. Ранее экс-министр энергетики Юрий Продан предупредил, что предстоящая зима будет для украинцев значительно труднее предыдущей и призвал их уезжать на дачи, где можно отапливаться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил о беспрецедентном энергетическом кризисе, отмечая, что эта зима может стать одной из самых сложных за последние годы.

