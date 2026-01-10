Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы российские регионы, где зарплаты выросли сильнее всего - 10.01.2026
Названы российские регионы, где зарплаты выросли сильнее всего
Названы российские регионы, где зарплаты выросли сильнее всего - 10.01.2026, ПРАЙМ
Названы российские регионы, где зарплаты выросли сильнее всего
Сильнее всего средние зарплаты в России за последние пять лет увеличились в Татарстане, Курганской области и Удмуртии, следует из расчетов РИА Новости по данным | 10.01.2026
россия
татарстан
курганская область
удмуртия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg
МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Сильнее всего средние зарплаты в России за последние пять лет увеличились в Татарстане, Курганской области и Удмуртии, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики. В целом по России средние зарплаты увеличились на 100%, или в два раза, за последние пять лет и в октябре прошлого года составили 99,7 тысячи рублей. При этом наиболее заметно средние трудовые доходы выросли в Татарстане - на 134%, в Курганской области – на 130%, а также в Удмуртии – на 128%. В топ-5 еще вошли Нижегородская и Новгородская области, где зарплаты за пять лет прибавили 124%, а также Челябинская область с 123%. Доходы работников подскочили на 122% в Забайкальском крае и на 120% в Ульяновской области. Кроме того, в десятку вошли Марий Эл с ростом на 119%, Новосибирская область с 117%, а также Владимирская, Тульская, Оренбургская области и Алтайский край, где зарплаты в среднем увеличились на 116%.
татарстан
курганская область
удмуртия
россия, татарстан, курганская область, удмуртия
РОССИЯ, ТАТАРСТАН, Курганская область, Удмуртия
10:08 10.01.2026
 
Названы российские регионы, где зарплаты выросли сильнее всего

Зарплаты в Татарстане, Курганской области и Удмуртии за пять лет выросли в два раза

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Сильнее всего средние зарплаты в России за последние пять лет увеличились в Татарстане, Курганской области и Удмуртии, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики.
В целом по России средние зарплаты увеличились на 100%, или в два раза, за последние пять лет и в октябре прошлого года составили 99,7 тысячи рублей.
При этом наиболее заметно средние трудовые доходы выросли в Татарстане - на 134%, в Курганской области – на 130%, а также в Удмуртии – на 128%.
В топ-5 еще вошли Нижегородская и Новгородская области, где зарплаты за пять лет прибавили 124%, а также Челябинская область с 123%.
Доходы работников подскочили на 122% в Забайкальском крае и на 120% в Ульяновской области. Кроме того, в десятку вошли Марий Эл с ростом на 119%, Новосибирская область с 117%, а также Владимирская, Тульская, Оренбургская области и Алтайский край, где зарплаты в среднем увеличились на 116%.
 
РОССИЯТАТАРСТАНКурганская областьУдмуртия
 
 
