Названы российские регионы, где зарплаты выросли сильнее всего
2026-01-10T10:08+0300
россия
МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Сильнее всего средние зарплаты в России за последние пять лет увеличились в Татарстане, Курганской области и Удмуртии, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики. В целом по России средние зарплаты увеличились на 100%, или в два раза, за последние пять лет и в октябре прошлого года составили 99,7 тысячи рублей. При этом наиболее заметно средние трудовые доходы выросли в Татарстане - на 134%, в Курганской области – на 130%, а также в Удмуртии – на 128%. В топ-5 еще вошли Нижегородская и Новгородская области, где зарплаты за пять лет прибавили 124%, а также Челябинская область с 123%. Доходы работников подскочили на 122% в Забайкальском крае и на 120% в Ульяновской области. Кроме того, в десятку вошли Марий Эл с ростом на 119%, Новосибирская область с 117%, а также Владимирская, Тульская, Оренбургская области и Алтайский край, где зарплаты в среднем увеличились на 116%.
