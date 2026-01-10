https://1prime.ru/20260110/zarplaty-866349860.html

Названы российские регионы, где зарплаты выросли сильнее всего

Названы российские регионы, где зарплаты выросли сильнее всего - 10.01.2026, ПРАЙМ

Названы российские регионы, где зарплаты выросли сильнее всего

Сильнее всего средние зарплаты в России за последние пять лет увеличились в Татарстане, Курганской области и Удмуртии, следует из расчетов РИА Новости по данным | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T10:08+0300

2026-01-10T10:08+0300

2026-01-10T10:08+0300

россия

татарстан

курганская область

удмуртия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg

МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Сильнее всего средние зарплаты в России за последние пять лет увеличились в Татарстане, Курганской области и Удмуртии, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики. В целом по России средние зарплаты увеличились на 100%, или в два раза, за последние пять лет и в октябре прошлого года составили 99,7 тысячи рублей. При этом наиболее заметно средние трудовые доходы выросли в Татарстане - на 134%, в Курганской области – на 130%, а также в Удмуртии – на 128%. В топ-5 еще вошли Нижегородская и Новгородская области, где зарплаты за пять лет прибавили 124%, а также Челябинская область с 123%. Доходы работников подскочили на 122% в Забайкальском крае и на 120% в Ульяновской области. Кроме того, в десятку вошли Марий Эл с ростом на 119%, Новосибирская область с 117%, а также Владимирская, Тульская, Оренбургская области и Алтайский край, где зарплаты в среднем увеличились на 116%.

татарстан

курганская область

удмуртия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, татарстан, курганская область, удмуртия