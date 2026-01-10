https://1prime.ru/20260110/zavod-866344878.html

Завод по производству вакцин в Калужской области заработает через 1,5 года

Завод по производству вакцин в Калужской области заработает через 1,5 года - 10.01.2026, ПРАЙМ

Завод по производству вакцин в Калужской области заработает через 1,5 года

Фармацевтический завод по производству вакцин от опасных инфекций в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области должен заработать через 1,5 года, сообщил | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T03:01+0300

2026-01-10T03:01+0300

2026-01-10T03:01+0300

бизнес

промышленность

экономика

калужская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866344878.jpg?1768003273

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Фармацевтический завод по производству вакцин от опасных инфекций в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области должен заработать через 1,5 года, сообщил РИА Новости губернатор Владислав Шапша. "Мы уже строим один завод, он через полтора года должен заработать... Это завод в Боровске, он на ворсинской площадке (индустриальный парк "Ворсино" - ред".) строится... "Фарм Эйд", - сказал Шапша. Компания "Фарм Эйд" строит в Калужской области производственный комплекс по выпуску комбинированных иммунобиологических препаратов, предназначенных для профилактики и лечения различных заболеваний. В планах - создание производственного комплекса полного цикла, спроектированного с использованием высокоскоростных технологий производства "живых" и инактивированных вакцин, а также моноклональных антител.

калужская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, калужская область