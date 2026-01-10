Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
10.01.2026
Завод по производству вакцин в Калужской области заработает через 1,5 года
2026-01-10T03:01+0300
2026-01-10T03:01+0300
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Фармацевтический завод по производству вакцин от опасных инфекций в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области должен заработать через 1,5 года, сообщил РИА Новости губернатор Владислав Шапша. "Мы уже строим один завод, он через полтора года должен заработать... Это завод в Боровске, он на ворсинской площадке (индустриальный парк "Ворсино" - ред".) строится... "Фарм Эйд", - сказал Шапша. Компания "Фарм Эйд" строит в Калужской области производственный комплекс по выпуску комбинированных иммунобиологических препаратов, предназначенных для профилактики и лечения различных заболеваний. В планах - создание производственного комплекса полного цикла, спроектированного с использованием высокоскоростных технологий производства "живых" и инактивированных вакцин, а также моноклональных антител.
бизнес, промышленность, калужская область
Бизнес, Промышленность, Экономика, Калужская область
03:01 10.01.2026
 
Шапша: фармацевтический завод в Калужской области должен заработать через 1,5 года

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Фармацевтический завод по производству вакцин от опасных инфекций в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области должен заработать через 1,5 года, сообщил РИА Новости губернатор Владислав Шапша.
"Мы уже строим один завод, он через полтора года должен заработать... Это завод в Боровске, он на ворсинской площадке (индустриальный парк "Ворсино" - ред".) строится... "Фарм Эйд", - сказал Шапша.
Компания "Фарм Эйд" строит в Калужской области производственный комплекс по выпуску комбинированных иммунобиологических препаратов, предназначенных для профилактики и лечения различных заболеваний. В планах - создание производственного комплекса полного цикла, спроектированного с использованием высокоскоростных технологий производства "живых" и инактивированных вакцин, а также моноклональных антител.
 
