"Выбрало цель": в США экстренно обратились к Зеленскому из-за "Орешника"
"Выбрало цель": в США экстренно обратились к Зеленскому из-за "Орешника"
2026-01-10T07:32+0300
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Бункер Владимира Зеленского не сможет защитить его в случае удара "Орешником", заявил своем YouTube-канале отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис"Если Зеленский, например, скажет, что ему нужно спрятаться в бункере, это не поможет. Если такое оружие выбрало цель, оно пройдет в этот бункер как нож сквозь масло", — отметил эксперт. Дэвис подчеркнул, что "Орешник" значительно превосходит все современные американские ракеты по своим характеристикам. Он также указал, что западные системы ПВО не смогут ее засечь, что делает любые разговоры о необходимости улучшения противовоздушной обороны НАТО бессмысленными. "Это не то, что нужно. Военные в кулуарах понимают, что это остановить невозможно", — подытожил отставной военный.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
