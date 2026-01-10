https://1prime.ru/20260110/zelenskiy-866351249.html

Зеленский закатил истерику после удара "Орешником" по Украине

Зеленский закатил истерику после удара "Орешником" по Украине - 10.01.2026, ПРАЙМ

Зеленский закатил истерику после удара "Орешником" по Украине

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко за недостаточную подготовку города к авиаударам. | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T11:02+0300

2026-01-10T11:02+0300

2026-01-10T11:02+0300

общество

киев

украина

виталий кличко

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко за недостаточную подготовку города к авиаударам."Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более, когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Наиболее обеспеченный финансами город Украины, и должны быть все необходимые резервные схемы", — пожаловался он.Накануне Кличко порекомендовал жителям Киева покинуть столицу на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам Кличко, в столице есть повреждения критической инфраструктуры.

https://1prime.ru/20260110/oreshnik-866350209.html

https://1prime.ru/20260109/zelenskiy--866330901.html

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , киев, украина, виталий кличко, владимир зеленский, владимир путин