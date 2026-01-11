https://1prime.ru/20260111/aeroflot-866363171.html

"Аэрофлот" полностью обеспечил штатное выполнение суточного плана полетов

2026-01-11T09:40+0300

бизнес

россия

аэрофлот

аэропорт шереметьево

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. "Аэрофлот" полностью обеспечивает штатное выполнение суточного плана полетов в и из московского аэропорта "Шереметьево", сообщила авиакомпания. "Аэрофлот вошел в штатное выполнение суточного плана полетов. К 08.00 11 января Аэрофлот полностью обеспечивает штатное выполнение суточного плана полетов в/из Шереметьево. В расписании полетов авиакомпании на 11 января в/из Шереметьево запланировано 194 рейса на вылет и 202 рейса на прилет", - говорится в Telegram-канале авиакомпании. В авиагавани отметили, что "Аэрофлот" продолжает доставлять багаж пассажирам, прилетевших рейсами в пятницу. Кроме того, по состоянию на 08.00 воскресенья доставлено по адресам и получено по решению пассажиров самостоятельно в аэропорту порядка половины единиц багажа, из свыше 2 тысяч, заявленных на доставку.

2026

Новости

