Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" полностью обеспечил штатное выполнение суточного плана полетов - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/aeroflot-866363171.html
"Аэрофлот" полностью обеспечил штатное выполнение суточного плана полетов
"Аэрофлот" полностью обеспечил штатное выполнение суточного плана полетов - 11.01.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" полностью обеспечил штатное выполнение суточного плана полетов
"Аэрофлот" полностью обеспечивает штатное выполнение суточного плана полетов в и из московского аэропорта "Шереметьево", сообщила авиакомпания. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T09:40+0300
2026-01-11T09:40+0300
бизнес
россия
аэрофлот
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865907810_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_9e04f93edb72ea1422ed0c8e9158c990.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. "Аэрофлот" полностью обеспечивает штатное выполнение суточного плана полетов в и из московского аэропорта "Шереметьево", сообщила авиакомпания. "Аэрофлот вошел в штатное выполнение суточного плана полетов. К 08.00 11 января Аэрофлот полностью обеспечивает штатное выполнение суточного плана полетов в/из Шереметьево. В расписании полетов авиакомпании на 11 января в/из Шереметьево запланировано 194 рейса на вылет и 202 рейса на прилет", - говорится в Telegram-канале авиакомпании. В авиагавани отметили, что "Аэрофлот" продолжает доставлять багаж пассажирам, прилетевших рейсами в пятницу. Кроме того, по состоянию на 08.00 воскресенья доставлено по адресам и получено по решению пассажиров самостоятельно в аэропорту порядка половины единиц багажа, из свыше 2 тысяч, заявленных на доставку.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865907810_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_2b7588551b2cca83477eaa7e5dea4460.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, аэрофлот, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево
09:40 11.01.2026
 
"Аэрофлот" полностью обеспечил штатное выполнение суточного плана полетов

"Аэрофлот" обеспечил штатное выполнение суточного плана полетов в и из Шереметьево

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320
Самолет Airbus A320 - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Самолет Airbus A320. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. "Аэрофлот" полностью обеспечивает штатное выполнение суточного плана полетов в и из московского аэропорта "Шереметьево", сообщила авиакомпания.
"Аэрофлот вошел в штатное выполнение суточного плана полетов. К 08.00 11 января Аэрофлот полностью обеспечивает штатное выполнение суточного плана полетов в/из Шереметьево. В расписании полетов авиакомпании на 11 января в/из Шереметьево запланировано 194 рейса на вылет и 202 рейса на прилет", - говорится в Telegram-канале авиакомпании.
В авиагавани отметили, что "Аэрофлот" продолжает доставлять багаж пассажирам, прилетевших рейсами в пятницу. Кроме того, по состоянию на 08.00 воскресенья доставлено по адресам и получено по решению пассажиров самостоятельно в аэропорту порядка половины единиц багажа, из свыше 2 тысяч, заявленных на доставку.
 
БизнесРОССИЯАэрофлотаэропорт Шереметьево
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала