Аэропорты Москвы обслужили не менее 1529 рейсов в субботу - 11.01.2026
Аэропорты Москвы обслужили не менее 1529 рейсов в субботу
2026-01-11T02:15+0300
2026-01-11T02:15+0300
бизнес
россия
москва
аэропорт шереметьево
аэропорт домодедово
аэропорт внуково
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" обслужили не менее 1529 рейсов в субботу на фоне аномальной непогоды в Москве, сообщила Росавиация. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве в пятницу, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков. "Тысяча пятьсот двадцать девять рейсов обслужили в субботу, 10 января, все четыре аэропорта московского региона. Из них 692 рейса (45%) обслужил на прилет и вылет Шереметьево", - говорится в сообщении. Ведомство подчеркнуло, что за истекшие сутки на фоне последствий аномальной непогоды каждую минуту в одном из столичных аэропортов садился или взлетал в среднем один самолет. "Для сравнения: в последний рабочий день прошлого года, 30 декабря, в канун новогодних каникул, при более благоприятных метеоусловиях все четыре аэропорта московского региона обслужили на 200 рейсов меньше", - добавляется в сообщении.
москва
бизнес, россия, москва, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, аэропорт Шереметьево, аэропорт Домодедово, аэропорт Внуково
02:15 11.01.2026
 
Аэропорты Москвы обслужили не менее 1529 рейсов в субботу

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" обслужили не менее 1529 рейсов в субботу на фоне аномальной непогоды в Москве, сообщила Росавиация.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве в пятницу, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков.
"Тысяча пятьсот двадцать девять рейсов обслужили в субботу, 10 января, все четыре аэропорта московского региона. Из них 692 рейса (45%) обслужил на прилет и вылет Шереметьево", - говорится в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что за истекшие сутки на фоне последствий аномальной непогоды каждую минуту в одном из столичных аэропортов садился или взлетал в среднем один самолет.
"Для сравнения: в последний рабочий день прошлого года, 30 декабря, в канун новогодних каникул, при более благоприятных метеоусловиях все четыре аэропорта московского региона обслужили на 200 рейсов меньше", - добавляется в сообщении.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАаэропорт Шереметьевоаэропорт Домодедовоаэропорт Внуково
 
 
