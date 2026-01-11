https://1prime.ru/20260111/aeroporty-866358896.html

Аэропорты Москвы обслужили не менее 1529 рейсов в субботу

2026-01-11T02:15+0300

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" обслужили не менее 1529 рейсов в субботу на фоне аномальной непогоды в Москве, сообщила Росавиация. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве в пятницу, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков. "Тысяча пятьсот двадцать девять рейсов обслужили в субботу, 10 января, все четыре аэропорта московского региона. Из них 692 рейса (45%) обслужил на прилет и вылет Шереметьево", - говорится в сообщении. Ведомство подчеркнуло, что за истекшие сутки на фоне последствий аномальной непогоды каждую минуту в одном из столичных аэропортов садился или взлетал в среднем один самолет. "Для сравнения: в последний рабочий день прошлого года, 30 декабря, в канун новогодних каникул, при более благоприятных метеоусловиях все четыре аэропорта московского региона обслужили на 200 рейсов меньше", - добавляется в сообщении.

