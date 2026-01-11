https://1prime.ru/20260111/aeroporty-866358896.html
Аэропорты Москвы обслужили не менее 1529 рейсов в субботу
Аэропорты Москвы обслужили не менее 1529 рейсов в субботу - 11.01.2026, ПРАЙМ
Аэропорты Москвы обслужили не менее 1529 рейсов в субботу
Аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" обслужили не менее 1529 рейсов в субботу на фоне аномальной непогоды в Москве, сообщила... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T02:15+0300
2026-01-11T02:15+0300
2026-01-11T02:15+0300
бизнес
россия
москва
аэропорт шереметьево
аэропорт домодедово
аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866358896.jpg?1768086910
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" обслужили не менее 1529 рейсов в субботу на фоне аномальной непогоды в Москве, сообщила Росавиация.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве в пятницу, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков.
"Тысяча пятьсот двадцать девять рейсов обслужили в субботу, 10 января, все четыре аэропорта московского региона. Из них 692 рейса (45%) обслужил на прилет и вылет Шереметьево", - говорится в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что за истекшие сутки на фоне последствий аномальной непогоды каждую минуту в одном из столичных аэропортов садился или взлетал в среднем один самолет.
"Для сравнения: в последний рабочий день прошлого года, 30 декабря, в канун новогодних каникул, при более благоприятных метеоусловиях все четыре аэропорта московского региона обслужили на 200 рейсов меньше", - добавляется в сообщении.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, аэропорт Шереметьево, аэропорт Домодедово, аэропорт Внуково
Аэропорты Москвы обслужили не менее 1529 рейсов в субботу
Росавиация: не менее 1529 рейсов обслужили московские аэропорты в субботу
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" обслужили не менее 1529 рейсов в субботу на фоне аномальной непогоды в Москве, сообщила Росавиация.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве в пятницу, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков.
"Тысяча пятьсот двадцать девять рейсов обслужили в субботу, 10 января, все четыре аэропорта московского региона. Из них 692 рейса (45%) обслужил на прилет и вылет Шереметьево", - говорится в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что за истекшие сутки на фоне последствий аномальной непогоды каждую минуту в одном из столичных аэропортов садился или взлетал в среднем один самолет.
"Для сравнения: в последний рабочий день прошлого года, 30 декабря, в канун новогодних каникул, при более благоприятных метеоусловиях все четыре аэропорта московского региона обслужили на 200 рейсов меньше", - добавляется в сообщении.