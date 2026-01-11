https://1prime.ru/20260111/aes-866367347.html

Белоруссия подготовит соглашение с Росатомом по третьему блоку АЭС

МИНСК, 11 янв - ПРАЙМ. Белоруссия намерена в 2026 году подготовить рамочное соглашение с Росатомом о строительстве 3-го блока Белорусской АЭС и заключить соответствующее межправсоглашение с РФ, сообщил министр энергетики страны Денис Мороз. "Если говорить про задачи на 2026 год, то наша задача - это сформировать рамочное соглашение, подготовиться к подписанию контракта и заключить межправительственное соглашение между Республикой Беларусь и страной-поставщиком технологий - Российской Федерацией - о сооружении объекта", - сказал он телеканалу "Первый информационный". Министр отметил, что в соответствии с поручением главы государства начата проработка вопроса реализации в Белоруссии развития атомной энергетики в виде третьего блока на Белорусской атомной электростанции. "Для того, чтобы приступить к реализации этого проекта, нам необходимо подготовить пакет документов. Мы начинаем проработку определенного рамочного соглашения с госкорпорацией "Росатом", в котором будут оговорены технические и экономические условия реализации данного проекта", - сказал Мороз. Министр отметил, что для формирования данного рамочного соглашения сформирована рабочая группа на уровне министерства энергетики и госкорпорации "Росатом". "Эта рабочая группа уже провела несколько заседаний, идет детальное обсуждение. Краткосрочная задача - подготовить рамочное соглашение, а также подготовить и внести в правительство план детальных действий, который будет включать в себя программу действий всех органов государственного управления по сооружению в стране атомного объекта в виде третьего блока на БелАЭС", - сказал глава министерства. Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Введение третьего блока БелАЭС в эксплуатацию рассматривается в период 2035-2038 годов, говорил ранее Мороз.

