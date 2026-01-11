https://1prime.ru/20260111/alburt-866360403.html

Альбурт назвал протесты западных федераций против России пакостничеством

Альбурт назвал протесты западных федераций против России пакостничеством - 11.01.2026, ПРАЙМ

Альбурт назвал протесты западных федераций против России пакостничеством

Протесты западных спортивных федераций против выступлений российских шахматистов на международных турнирах являются "мелким пакостничеством", которое не... | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T05:30+0300

2026-01-11T05:30+0300

2026-01-11T05:30+0300

экономика

общество

мировая экономика

белоруссия

сша

украина

аркадий дворкович

мок

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866360403.jpg?1768098648

ВАШИНГТОН, 11 янв – ПРАЙМ. Протесты западных спортивных федераций против выступлений российских шахматистов на международных турнирах являются "мелким пакостничеством", которое не приведет ни к каким результатам, заявил в интервью РИА Новости советский и американский гроссмейстер Лев Альбурт. "Со стороны федераций и правительств этих стран это мелкое пакостничество, которое вряд ли серьезно отразится на чем-то", - сказал Альбурт. В четверг стало известно, что шахматные федерации Украины, Эстонии, Англии, Норвегии и Германии подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной шахматной федерации (FIDE) полностью снять санкции с россиян и белорусов. Альбурт предположил, что суд будет долго рассматривать данный вопрос, и скорого решения по нему ждать не стоит. Он также выразил уверенность в том, что все проблемы с допуском российских спортсменов на международные соревнования прекратятся, как только Москва и Вашингтон наладят двусторонние связи. "Когда Россия и США нормализуют отношения, что вполне вероятно в ближайшие месяцы, то и все бойкоты станут совсем нелепыми и прекратятся", - отметил гроссмейстер. В декабре генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с Международным олимпийским комитетом (МОК). FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года федерация разрешила шахматистам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии. Альбурт родился в СССР и уехал в США в 1979 году. Он трижды выигрывал чемпионаты США и в 2003 году включен в Зал славы американской Федерации шахмат.

белоруссия

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, белоруссия, сша, украина, аркадий дворкович, мок