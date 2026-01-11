https://1prime.ru/20260111/alburt-866360403.html
Альбурт назвал протесты западных федераций против России пакостничеством
Альбурт назвал протесты западных федераций против России пакостничеством - 11.01.2026, ПРАЙМ
Альбурт назвал протесты западных федераций против России пакостничеством
Протесты западных спортивных федераций против выступлений российских шахматистов на международных турнирах являются "мелким пакостничеством", которое не... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T05:30+0300
2026-01-11T05:30+0300
2026-01-11T05:30+0300
экономика
общество
мировая экономика
белоруссия
сша
украина
аркадий дворкович
мок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866360403.jpg?1768098648
ВАШИНГТОН, 11 янв – ПРАЙМ. Протесты западных спортивных федераций против выступлений российских шахматистов на международных турнирах являются "мелким пакостничеством", которое не приведет ни к каким результатам, заявил в интервью РИА Новости советский и американский гроссмейстер Лев Альбурт.
"Со стороны федераций и правительств этих стран это мелкое пакостничество, которое вряд ли серьезно отразится на чем-то", - сказал Альбурт.
В четверг стало известно, что шахматные федерации Украины, Эстонии, Англии, Норвегии и Германии подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной шахматной федерации (FIDE) полностью снять санкции с россиян и белорусов.
Альбурт предположил, что суд будет долго рассматривать данный вопрос, и скорого решения по нему ждать не стоит. Он также выразил уверенность в том, что все проблемы с допуском российских спортсменов на международные соревнования прекратятся, как только Москва и Вашингтон наладят двусторонние связи.
"Когда Россия и США нормализуют отношения, что вполне вероятно в ближайшие месяцы, то и все бойкоты станут совсем нелепыми и прекратятся", - отметил гроссмейстер.
В декабре генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с Международным олимпийским комитетом (МОК).
FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года федерация разрешила шахматистам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.
Альбурт родился в СССР и уехал в США в 1979 году. Он трижды выигрывал чемпионаты США и в 2003 году включен в Зал славы американской Федерации шахмат.
белоруссия
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, белоруссия, сша, украина, аркадий дворкович, мок
Экономика, Общество , Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, США, УКРАИНА, Аркадий Дворкович, МОК
Альбурт назвал протесты западных федераций против России пакостничеством
Альбурт назвал протесты западных федераций против российских шахмат пакостничеством
ВАШИНГТОН, 11 янв – ПРАЙМ. Протесты западных спортивных федераций против выступлений российских шахматистов на международных турнирах являются "мелким пакостничеством", которое не приведет ни к каким результатам, заявил в интервью РИА Новости советский и американский гроссмейстер Лев Альбурт.
"Со стороны федераций и правительств этих стран это мелкое пакостничество, которое вряд ли серьезно отразится на чем-то", - сказал Альбурт.
В четверг стало известно, что шахматные федерации Украины, Эстонии, Англии, Норвегии и Германии подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной шахматной федерации (FIDE) полностью снять санкции с россиян и белорусов.
Альбурт предположил, что суд будет долго рассматривать данный вопрос, и скорого решения по нему ждать не стоит. Он также выразил уверенность в том, что все проблемы с допуском российских спортсменов на международные соревнования прекратятся, как только Москва и Вашингтон наладят двусторонние связи.
"Когда Россия и США нормализуют отношения, что вполне вероятно в ближайшие месяцы, то и все бойкоты станут совсем нелепыми и прекратятся", - отметил гроссмейстер.
В декабре генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с Международным олимпийским комитетом (МОК).
FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года федерация разрешила шахматистам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.
Альбурт родился в СССР и уехал в США в 1979 году. Он трижды выигрывал чемпионаты США и в 2003 году включен в Зал славы американской Федерации шахмат.