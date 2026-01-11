https://1prime.ru/20260111/alikhanov-866362683.html
Алиханов: российские фармкомпании выпускают и сырье, и готовую продукцию
2026-01-11T09:10+0300
бизнес
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Российские фармацевтические компании направляют свои усилия на разработку и выпуск сырья, ингредиентов и средств, а также на производство готовой продукции, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Наши производители направляют свои усилия не только на разработку и производство готовой продукции, но и на разработку и организацию производства сырья, ингредиентов и средств для производства", - сказал министр. Алиханов добавил, что зарубежные оригинальные лекарственные препараты, регистрируемые на территории России, как правило находятся под патентной защитой. Также, по его словам, за январь-сентябрь 2025 года был зарегистрирован 21 лекарственный препарат из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ранее не производившийся на территории страны.
