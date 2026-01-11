Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов: российские фармкомпании выпускают и сырье, и готовую продукцию - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/alikhanov-866362683.html
Алиханов: российские фармкомпании выпускают и сырье, и готовую продукцию
Алиханов: российские фармкомпании выпускают и сырье, и готовую продукцию - 11.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов: российские фармкомпании выпускают и сырье, и готовую продукцию
Российские фармацевтические компании направляют свои усилия на разработку и выпуск сырья, ингредиентов и средств, а также на производство готовой продукции,... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T09:10+0300
2026-01-11T09:10+0300
бизнес
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/26/827332605_0:122:1500:966_1920x0_80_0_0_afbbef58f05f5960a692ed8a04d2b25c.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Российские фармацевтические компании направляют свои усилия на разработку и выпуск сырья, ингредиентов и средств, а также на производство готовой продукции, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Наши производители направляют свои усилия не только на разработку и производство готовой продукции, но и на разработку и организацию производства сырья, ингредиентов и средств для производства", - сказал министр. Алиханов добавил, что зарубежные оригинальные лекарственные препараты, регистрируемые на территории России, как правило находятся под патентной защитой. Также, по его словам, за январь-сентябрь 2025 года был зарегистрирован 21 лекарственный препарат из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ранее не производившийся на территории страны.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/26/827332605_120:0:1453:1000_1920x0_80_0_0_a1d2da04e6de8eee2a51a77d17be8034.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
09:10 11.01.2026
 
Алиханов: российские фармкомпании выпускают и сырье, и готовую продукцию

Алиханов: фармкомпании направляют усилия на производство и сырья, и готовой продукции

© РИА Новости . Максим БогодвидТаблетки
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Таблетки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Российские фармацевтические компании направляют свои усилия на разработку и выпуск сырья, ингредиентов и средств, а также на производство готовой продукции, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Наши производители направляют свои усилия не только на разработку и производство готовой продукции, но и на разработку и организацию производства сырья, ингредиентов и средств для производства", - сказал министр.
Алиханов добавил, что зарубежные оригинальные лекарственные препараты, регистрируемые на территории России, как правило находятся под патентной защитой. Также, по его словам, за январь-сентябрь 2025 года был зарегистрирован 21 лекарственный препарат из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ранее не производившийся на территории страны.
 
БизнесРОССИЯРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала