Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бельгия призвала НАТО провести военную операцию в Гренландии - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/belgiya-866369620.html
Бельгия призвала НАТО провести военную операцию в Гренландии
Бельгия призвала НАТО провести военную операцию в Гренландии - 11.01.2026, ПРАЙМ
Бельгия призвала НАТО провести военную операцию в Гренландии
Глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявил в интервью телеканалу HLN, что Гренландия должна стать местом проведения военной операции НАТО "для демонстрации... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T16:56+0300
2026-01-11T16:56+0300
общество
мировая экономика
гренландия
сша
дания
дональд трамп
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0b/866369454_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74de7f5ee73067809481cc6388143fd3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 янв - ПРАЙМ. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявил в интервью телеканалу HLN, что Гренландия должна стать местом проведения военной операции НАТО "для демонстрации силы". Как в пятницу со ссылкой на источники сообщило издание Politico, страны-участницы Евросоюза считают, что усиление присутствия НАТО в арктическом регионе может убедить американского президента Дональда Трампа в том, что у США нет необходимости владеть Гренландией по соображениям безопасности. "Единственный победитель в этой истории - (президент РФ Владимир) Путин, который потягивает шампанское в Москве. Давайте сохранять единство и вместе с НАТО проведем военную операцию (в районе Гренландии - ред.), чтобы направить нашим врагам недвусмысленную демонстрацию силы", - сказал Франкен. В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности. Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет. Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
гренландия
сша
дания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0b/866369454_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_02fb98324b80f06901c443f4d670b50e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, гренландия, сша, дания, дональд трамп, нато, ес
Общество , Мировая экономика, Гренландия, США, ДАНИЯ, Дональд Трамп, НАТО, ЕС
16:56 11.01.2026
 
Бельгия призвала НАТО провести военную операцию в Гренландии

Глава Минобороны Бельгии Франкен призвал провести военную операцию НАТО в Гренландии

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Остров Гренландия. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 11 янв - ПРАЙМ. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявил в интервью телеканалу HLN, что Гренландия должна стать местом проведения военной операции НАТО "для демонстрации силы".
Как в пятницу со ссылкой на источники сообщило издание Politico, страны-участницы Евросоюза считают, что усиление присутствия НАТО в арктическом регионе может убедить американского президента Дональда Трампа в том, что у США нет необходимости владеть Гренландией по соображениям безопасности.
"Единственный победитель в этой истории - (президент РФ Владимир) Путин, который потягивает шампанское в Москве. Давайте сохранять единство и вместе с НАТО проведем военную операцию (в районе Гренландии - ред.), чтобы направить нашим врагам недвусмысленную демонстрацию силы", - сказал Франкен.
В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
 
ОбществоМировая экономикаГренландияСШАДАНИЯДональд ТрампНАТОЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала