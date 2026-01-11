Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
11.01.2026
Защита Блиновской обжаловала приговор
Защита блогера Елены Блиновской обжаловала её приговор в кассационном суде, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова.
москва
елена блиновская
мосгорсуд
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Защита блогера Елены Блиновской обжаловала её приговор в кассационном суде, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова. "Жалобу мы подали ещё в прошлом году в декабре",- сказала собеседница агентства. Блиновская отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Блогер была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал ее банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации имущества. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.
11:20 11.01.2026
 
Защита Блиновской обжаловала приговор

Защита блогера Блиновской обжаловала ее приговор в Кассационном суде

Заголовок открываемого материала