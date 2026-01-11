Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск резко высказался о Британии - 11.01.2026, ПРАЙМ
Маск резко высказался о Британии
Маск резко высказался о Британии - 11.01.2026, ПРАЙМ
Маск резко высказался о Британии
Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что Великобритания фактически превратилась в "тюремный остров" и "фашистское государство"... | 11.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 января — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что Великобритания фактически превратилась в "тюремный остров" и "фашистское государство" из-за увеличения числа арестов за публикации в интернет-пространстве. "Тюремный остров" —написал он, прикрепив к посту исследование, согласно которой в Великобритании за год было совершено не менее 12183 арестов из-за комментариев и постов в соцсетях.Также Илон Маск обратил внимание на то, что в Британии, по его мнению, ведется борьба с правом на свободу выражения. На фоне сообщений о появлении функции, которая привела к распространению сексуализированных изображений, созданных искусственным интеллектом Grok, Стармер в четверг выразил свое намерение запретить социальную сеть X, принадлежащую Илону Маску. Ранее британский медиарегулятор Ofcom заявил о возможном проведении расследования в отношении компании xAI, управляемой Маском, из-за сообщений о дипфейках с "раздевающим" эффектом и генерации сексуализированных изображений несовершеннолетних с помощью модели искусственного интеллекта Grok.
05:23 11.01.2026
 
Маск резко высказался о Британии

Маск: Британия превратилась в тюремный остров из-за арестов за комментарии в соцсетях

МОСКВА, 11 января — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что Великобритания фактически превратилась в "тюремный остров" и "фашистское государство" из-за увеличения числа арестов за публикации в интернет-пространстве.
"Тюремный остров" —написал он, прикрепив к посту исследование, согласно которой в Великобритании за год было совершено не менее 12183 арестов из-за комментариев и постов в соцсетях.
Также Илон Маск обратил внимание на то, что в Британии, по его мнению, ведется борьба с правом на свободу выражения.
На фоне сообщений о появлении функции, которая привела к распространению сексуализированных изображений, созданных искусственным интеллектом Grok, Стармер в четверг выразил свое намерение запретить социальную сеть X, принадлежащую Илону Маску.
Ранее британский медиарегулятор Ofcom заявил о возможном проведении расследования в отношении компании xAI, управляемой Маском, из-за сообщений о дипфейках с "раздевающим" эффектом и генерации сексуализированных изображений несовершеннолетних с помощью модели искусственного интеллекта Grok.
