В Курской области восстановили электроснабжение в четырех районах

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение в четырех приграничных районах Курской области восстановлено, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Ранее губернатор сообщал, что электроснабжение нарушено в четырех приграничных районах Курской области - Рыльском, Глушковском, Кореневском и Хомутовском, причины отключения устанавливаются. "Нарушенное в приграничье электроснабжение восстановлено. Все потребители четырёх приграничных районов запитаны в самые оперативные сроки", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
