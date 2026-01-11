Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Курской области восстановили электроснабжение в четырех районах - 11.01.2026
В Курской области восстановили электроснабжение в четырех районах
В Курской области восстановили электроснабжение в четырех районах - 11.01.2026, ПРАЙМ
В Курской области восстановили электроснабжение в четырех районах
Электроснабжение в четырех приграничных районах Курской области восстановлено, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T18:30+0300
2026-01-11T18:30+0300
бизнес
общество
александр хинштейн
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_cebcf62c987ccc9ba888410a9b6cd0c3.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение в четырех приграничных районах Курской области восстановлено, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Ранее губернатор сообщал, что электроснабжение нарушено в четырех приграничных районах Курской области - Рыльском, Глушковском, Кореневском и Хомутовском, причины отключения устанавливаются. "Нарушенное в приграничье электроснабжение восстановлено. Все потребители четырёх приграничных районов запитаны в самые оперативные сроки", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
бизнес, общество , александр хинштейн
Бизнес, Общество , Александр Хинштейн
18:30 11.01.2026
 
В Курской области восстановили электроснабжение в четырех районах

Хинштейн: в Курской области восстановили электроснабжение в четырех районах

Опоры ЛЭП
Опоры ЛЭП
Опоры ЛЭП. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Переверзев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение в четырех приграничных районах Курской области восстановлено, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее губернатор сообщал, что электроснабжение нарушено в четырех приграничных районах Курской области - Рыльском, Глушковском, Кореневском и Хомутовском, причины отключения устанавливаются.
"Нарушенное в приграничье электроснабжение восстановлено. Все потребители четырёх приграничных районов запитаны в самые оперативные сроки", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
