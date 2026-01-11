https://1prime.ru/20260111/chp-866371388.html

В Курской области восстановили электроснабжение в четырех районах

Электроснабжение в четырех приграничных районах Курской области восстановлено, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

2026-01-11T18:30+0300

бизнес

общество

александр хинштейн

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение в четырех приграничных районах Курской области восстановлено, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Ранее губернатор сообщал, что электроснабжение нарушено в четырех приграничных районах Курской области - Рыльском, Глушковском, Кореневском и Хомутовском, причины отключения устанавливаются. "Нарушенное в приграничье электроснабжение восстановлено. Все потребители четырёх приграничных районов запитаны в самые оперативные сроки", - написал Хинштейн в Telegram-канале.

2026

бизнес, общество , александр хинштейн