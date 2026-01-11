Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Запорожской области 47 тысяч абонентов остались без света - 11.01.2026
В Запорожской области 47 тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области 47 тысяч абонентов остались без света - 11.01.2026, ПРАЙМ
В Запорожской области 47 тысяч абонентов остались без света
Ухудшение погодных условий и обледенение линий электропередачи оставило без света 47 тысяч абонентов в Запорожской области, аварийные бригады делают все... | 11.01.2026, ПРАЙМ
запорожская область
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - ПРАЙМ. Ухудшение погодных условий и обледенение линий электропередачи оставило без света 47 тысяч абонентов в Запорожской области, аварийные бригады делают все возможное для восстановления электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Ранее днем он сообщал, что из-за аварийной ситуации в области остались без электроснабжения более 46 тысяч абонентов. "В Запорожской области 47000 абонентов остаются без электроснабжения. Основная причина — резкое ухудшение погодных условий и обледенение проводов, в результате чего произошли обрывы на линиях электропередачи", - написал Балицкий в канале на платформе Мах. Кроме того, были зафиксированы атаки украинских БПЛА на электросети, которые питают Васильевский муниципальный округ, отметил он. "Специалисты не прекращают работы и делают всё для того, чтобы в кратчайшие сроки все аварии были устранены и жители получили электроэнергию", - написал губернатор.
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/76730/40/767304088_75:0:1408:1000_1920x0_80_0_0_f4d57c8b31692b9da210171a3e18e06c.jpg
Запорожская область, Общество
21:52 11.01.2026
 
В Запорожской области 47 тысяч абонентов остались без света

Балицкий: в Запорожской области 47 тысяч абонентов остались без света

© fotolia.com / kalafoto Линии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Линии электропередач. Архивное фото
© fotolia.com / kalafoto
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - ПРАЙМ. Ухудшение погодных условий и обледенение линий электропередачи оставило без света 47 тысяч абонентов в Запорожской области, аварийные бригады делают все возможное для восстановления электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее днем он сообщал, что из-за аварийной ситуации в области остались без электроснабжения более 46 тысяч абонентов.
Запорожской области 47000 абонентов остаются без электроснабжения. Основная причина — резкое ухудшение погодных условий и обледенение проводов, в результате чего произошли обрывы на линиях электропередачи", - написал Балицкий в канале на платформе Мах.
Кроме того, были зафиксированы атаки украинских БПЛА на электросети, которые питают Васильевский муниципальный округ, отметил он.
"Специалисты не прекращают работы и делают всё для того, чтобы в кратчайшие сроки все аварии были устранены и жители получили электроэнергию", - написал губернатор.
