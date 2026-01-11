https://1prime.ru/20260111/chp-866378978.html

В Запорожской области 47 тысяч абонентов остались без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - ПРАЙМ. Ухудшение погодных условий и обледенение линий электропередачи оставило без света 47 тысяч абонентов в Запорожской области, аварийные бригады делают все возможное для восстановления электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Ранее днем он сообщал, что из-за аварийной ситуации в области остались без электроснабжения более 46 тысяч абонентов. "В Запорожской области 47000 абонентов остаются без электроснабжения. Основная причина — резкое ухудшение погодных условий и обледенение проводов, в результате чего произошли обрывы на линиях электропередачи", - написал Балицкий в канале на платформе Мах. Кроме того, были зафиксированы атаки украинских БПЛА на электросети, которые питают Васильевский муниципальный округ, отметил он. "Специалисты не прекращают работы и делают всё для того, чтобы в кратчайшие сроки все аварии были устранены и жители получили электроэнергию", - написал губернатор.

