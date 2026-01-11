https://1prime.ru/20260111/chp-866379119.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - 11.01.2026, ПРАЙМ
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Севастополе, заявил губернатор Михаил Развожаев. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T22:02+0300
2026-01-11T22:02+0300
2026-01-11T22:02+0300
россия
севастополь
михаил развожаев
армия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861180116_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_d23827354780f5b242102c7c238a5ab5.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Воздушную тревогу объявили в Севастополе, заявил губернатор Михаил Развожаев. "Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20260111/vsu-866377578.html
севастополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861180116_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_6dcdff68d4b5ae6f31e52b44cb98a800.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, севастополь, михаил развожаев, армия
РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев, армия
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу