https://1prime.ru/20260111/chp-866381097.html

В Ленинградской области произошел пожар в торговом павильоне

В Ленинградской области произошел пожар в торговом павильоне - 11.01.2026, ПРАЙМ

В Ленинградской области произошел пожар в торговом павильоне

Пожар произошел в торговом павильоне в Ленобласти, пострадавших нет, в настоящее время пожар ликвидирован, сообщило региональное ГУМЧС. | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T23:22+0300

2026-01-11T23:22+0300

2026-01-11T23:22+0300

бизнес

россия

ленинградская область

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861540610_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_c460b8be76dbb3694385ebed6c65e173.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Пожар произошел в торговом павильоне в Ленобласти, пострадавших нет, в настоящее время пожар ликвидирован, сообщило региональное ГУМЧС. Пожар произошел в городе Кудрово. "Произошло возгорание отдельно стоящего торгового павильона размером 8 на 20 метров. Оперативно эвакуировано шесть сотрудников, находившихся в помещениях. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Как сообщает ведомство, в настоящее время пожар ликвидирован. На месте проводятся работы по разбору конструкций и проливке. По информации прокуратуры Ленинградской области, Всеволожской городской прокуратурой инициирована проверка по факту пожара. "Установлено, что возгорание произошло в около 20 часов по адресу: улица Центральная, город Кудрово, где расположены одноэтажные цельнометаллические торговые павильоны, предоставляющие услуги общественного питания. По предварительным данным, площадь пожара составила 160 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины возгорания", - сообщает ведомство.

https://1prime.ru/20251206/pozhary-865274414.html

ленинградская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ленинградская область, общество