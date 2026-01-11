Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ленинградской области произошел пожар в торговом павильоне - 11.01.2026
В Ленинградской области произошел пожар в торговом павильоне
В Ленинградской области произошел пожар в торговом павильоне - 11.01.2026, ПРАЙМ
В Ленинградской области произошел пожар в торговом павильоне
Пожар произошел в торговом павильоне в Ленобласти, пострадавших нет, в настоящее время пожар ликвидирован, сообщило региональное ГУМЧС. | 11.01.2026, ПРАЙМ
бизнес
россия
ленинградская область
общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Пожар произошел в торговом павильоне в Ленобласти, пострадавших нет, в настоящее время пожар ликвидирован, сообщило региональное ГУМЧС. Пожар произошел в городе Кудрово. "Произошло возгорание отдельно стоящего торгового павильона размером 8 на 20 метров. Оперативно эвакуировано шесть сотрудников, находившихся в помещениях. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Как сообщает ведомство, в настоящее время пожар ликвидирован. На месте проводятся работы по разбору конструкций и проливке. По информации прокуратуры Ленинградской области, Всеволожской городской прокуратурой инициирована проверка по факту пожара. "Установлено, что возгорание произошло в около 20 часов по адресу: улица Центральная, город Кудрово, где расположены одноэтажные цельнометаллические торговые павильоны, предоставляющие услуги общественного питания. По предварительным данным, площадь пожара составила 160 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины возгорания", - сообщает ведомство.
ленинградская область
бизнес, россия, ленинградская область, общество
Бизнес, РОССИЯ, Ленинградская область, Общество
23:22 11.01.2026
 
В Ленинградской области произошел пожар в торговом павильоне

ГУМЧС: в Ленинградской области произошел пожар в торговом павильоне

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПожарный работает на месте происшествия
Пожарный работает на месте происшествия - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Пожар произошел в торговом павильоне в Ленобласти, пострадавших нет, в настоящее время пожар ликвидирован, сообщило региональное ГУМЧС.
Пожар произошел в городе Кудрово.
"Произошло возгорание отдельно стоящего торгового павильона размером 8 на 20 метров. Оперативно эвакуировано шесть сотрудников, находившихся в помещениях. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, в настоящее время пожар ликвидирован. На месте проводятся работы по разбору конструкций и проливке.
По информации прокуратуры Ленинградской области, Всеволожской городской прокуратурой инициирована проверка по факту пожара.
"Установлено, что возгорание произошло в около 20 часов по адресу: улица Центральная, город Кудрово, где расположены одноэтажные цельнометаллические торговые павильоны, предоставляющие услуги общественного питания. По предварительным данным, площадь пожара составила 160 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины возгорания", - сообщает ведомство.
Дым от пожара в лесном массиве - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Регионам выделили 2,6 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами
6 декабря 2025, 10:06
 
