СМИ: в Каире россиянка упала с балкона квартиры, спасаясь от насильника

СМИ: в Каире россиянка упала с балкона квартиры, спасаясь от насильника - 11.01.2026, ПРАЙМ

СМИ: в Каире россиянка упала с балкона квартиры, спасаясь от насильника

Гражданка России получила травмы в египетской столице Каире после того, как упала с балкона квартиры, спасаясь от насильника и грабителя, ворвавшегося в жилое... | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T23:27+0300

2026-01-11T23:27+0300

2026-01-11T23:27+0300

КАИР, 11 дек - ПРАЙМ. Гражданка России получила травмы в египетской столице Каире после того, как упала с балкона квартиры, спасаясь от насильника и грабителя, ворвавшегося в жилое помещение, сообщил портал Cairo 24. "В ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемый увидел, как трое россиянок вошли в жилой дом в Новом Каире. Он последовал за ними спустя час и обнаружил, что дверь квартиры открыта", - пишет портал. По информации издания, обвиняемый вошел в квартиру и увидел, что одна из россиянок спит на диване. "Он обнял ее. Когда она его заметила, то выбежала на балкон и прыгнула со второго этажа, получив переломы", - отмечает издание. Сообщается, что две другие россиянки вызвали полицию, которая вскоре задержала мужчину, ворвавшегося в квартиру. В свою очередь министерство внутренних дел Египта заявило, что в субботу мужчина попытался ограбить квартиру в Каире, в которой находились трое иностранок, гражданство которых не сообщается. По информации МВД, он домогался одной из них и ранил ножницами другую. Согласно заявлению, первая выпрыгнула из окна и получила травмы.

