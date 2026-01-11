Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Дании заявили о готовности пойти на отчаянный шаг ради Гренландии - 11.01.2026, ПРАЙМ
В Дании заявили о готовности пойти на отчаянный шаг ради Гренландии
В Дании заявили о готовности пойти на отчаянный шаг ради Гренландии - 11.01.2026, ПРАЙМ
В Дании заявили о готовности пойти на отчаянный шаг ради Гренландии
Главный редактор газеты Netavisen Pio и общественный деятель Нильс Йесперсен в интервью датскому таблоиду BT заявил, что перемещение резиденции наследного... | 11.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 января — ПРАЙМ. Главный редактор газеты Netavisen Pio и общественный деятель Нильс Йесперсен в интервью датскому таблоиду BT заявил, что перемещение резиденции наследного принца Кристиана в Нуук могло бы укрепить право Копенгагена на Гренландию, а также усилить взаимоотношения. В ответ на вопрос о претензиях президента США Дональда Трампа на Гренландию, Йесперсен подчеркнул, что американские аргументы о слабых связях острова с Данией можно развеять, переместив резиденцию наследного принца. "Предложение Йесперсена конкретно: наследный принц Кристиан или другой член королевской семьи должен иметь постоянный двор в Нууке и Торсхавне, и он должен выучить гренландский и фарерский языки" — говорится в материале.Йесперсен считает, что такой шаг повысит интеграцию Гренландии в датскую культуру и укрепит ее позиции. "Мы должны многое сделать, чтобы попытаться объединить нас в культурном плане" — подытожил Йесперсен. Ранее британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на свои источники, сообщил, что президент США Дональд Трамп поручил разработать план по захвату Гренландии. Газета Telegraph добавила, что Евросоюз готовит санкционные меры против американских компаний, если Вашингтон не откажется от своих претензий. Великобритания ведет переговоры с европейскими государствами о возможности размещения миссии НАТО на острове. Планы Трампа по ГренландииВ декабре 2025 года Трамп назначил губернатора Луизианы, Джеффа Лэндри, специальным посланником по Гренландии. Лэндри подтвердил намерение США по интеграции острова. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил резкое недовольство этими заявлениями и потребовал объяснений от посла США в Копенгагене. Лидеры Дании и Гренландии, Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен, предостерегли США о важности соблюдения территориальной целостности. Супруга заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети X изображение с Гренландией в цветах американского флага и подписью "Скоро". Датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзничестве между Данией и США, а Нильсен подчеркнул, что это изображение демонстрирует неуважение, хотя причин для паники он не видит. Трамп не раз подчеркивал, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, указывая на её стратегическую значимость. Бывший премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчёркивал, что остров не будет продан. Однако американский президент уклонялся от обещания не использовать военные меры для установления контроля над островом. Гренландия до 1953 года была частью датской колонии. Несмотря на то, что она остаётся частью королевства, в 2009 году ей была предоставлена автономия и право на управление собственной внутренней политикой.
В Дании заявили о готовности пойти на отчаянный шаг ради Гренландии

BT: в Дании предложили переселить наследного принца Кристиана в Нуук

МОСКВА, 11 января — ПРАЙМ. Главный редактор газеты Netavisen Pio и общественный деятель Нильс Йесперсен в интервью датскому таблоиду BT заявил, что перемещение резиденции наследного принца Кристиана в Нуук могло бы укрепить право Копенгагена на Гренландию, а также усилить взаимоотношения.
В ответ на вопрос о претензиях президента США Дональда Трампа на Гренландию, Йесперсен подчеркнул, что американские аргументы о слабых связях острова с Данией можно развеять, переместив резиденцию наследного принца.
"Предложение Йесперсена конкретно: наследный принц Кристиан или другой член королевской семьи должен иметь постоянный двор в Нууке и Торсхавне, и он должен выучить гренландский и фарерский языки" — говорится в материале.
Йесперсен считает, что такой шаг повысит интеграцию Гренландии в датскую культуру и укрепит ее позиции.
"Мы должны многое сделать, чтобы попытаться объединить нас в культурном плане" — подытожил Йесперсен.
Ранее британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на свои источники, сообщил, что президент США Дональд Трамп поручил разработать план по захвату Гренландии. Газета Telegraph добавила, что Евросоюз готовит санкционные меры против американских компаний, если Вашингтон не откажется от своих претензий. Великобритания ведет переговоры с европейскими государствами о возможности размещения миссии НАТО на острове.

Планы Трампа по Гренландии

В декабре 2025 года Трамп назначил губернатора Луизианы, Джеффа Лэндри, специальным посланником по Гренландии. Лэндри подтвердил намерение США по интеграции острова. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил резкое недовольство этими заявлениями и потребовал объяснений от посла США в Копенгагене. Лидеры Дании и Гренландии, Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен, предостерегли США о важности соблюдения территориальной целостности.
Супруга заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети X изображение с Гренландией в цветах американского флага и подписью "Скоро". Датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзничестве между Данией и США, а Нильсен подчеркнул, что это изображение демонстрирует неуважение, хотя причин для паники он не видит.
Трамп не раз подчеркивал, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, указывая на её стратегическую значимость. Бывший премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчёркивал, что остров не будет продан. Однако американский президент уклонялся от обещания не использовать военные меры для установления контроля над островом. Гренландия до 1953 года была частью датской колонии. Несмотря на то, что она остаётся частью королевства, в 2009 году ей была предоставлена автономия и право на управление собственной внутренней политикой.
