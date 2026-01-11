https://1prime.ru/20260111/es-866376467.html

В Дании призвали гренландцев рассказать о желании остаться частью страны

2026-01-11T20:41+0300

общество

гренландия

дания

сша

дональд трамп

в мире

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов в обращении к гренландцам призвал их рассказать всему миру о своем желании остаться частью Дании и прекратить осуждать королевство, поскольку распространение политиками Гренландии идеи того, что остров не хочет быть датским, легитимизирует планы США по его присоединению. Глава оборонного комитета датского парламента в публикации в соцсети Facebook* посетовал, что во всех интервью международным средствам массовой информации (СМИ) ему задают вопрос, не было ли на самом деле хорошо, если бы Гренландия стала частью США. По его словам, это связано с распространением гренландскими политиками в СМИ своего недовольства тем, что остров - часть Дании, что легитимизирует планы Соединенных Штатов по ее присоединению. "Дорогая Гренландия... Если Дания является злой колониальной державой, то аннексия Гренландии американцами является никаким не нападением на Гренландию, а освобождением. Американские политики могут защищать эту идею перед собой и своими сторонниками, и международное сообщество не сможет бороться с ней так сильно, как могло бы, если бы вы помогли нам недвусмысленно осудить американцев вместо того, чтобы все время осуждать и Данию. Если вы хотите избежать становления американцами, это должно прекратиться. Вы должны рассказать всему миру, что предпочли бы остаться в Дании, чем быть захваченными США, и вы должны критиковать США", - указал Ярлов. Датский депутат также отметил, что США уже готовят планы вторжения в Гренландию, а автономная территория нужна американцам не для того, чтобы дать ей независимость, а для того, чтобы принимать решения за ее граждан. По мнению Ярлова, "обвинения и нападки" гренландцев на Данию - "соломинка", которая способна оправдать американское нападение на остров, а сама интервенция может произойти "в очень короткие сроки". "Если это произойдет, вашей способности принимать решения на своей собственной территории придет конец, и всякая мечта о независимой Гренландии умрет... Дания делает все, что в наших силах, чтобы помешать американскому захвату, но нам также нужна ваша помощь, чтобы мы помогли вам... Пожалуйста, передайте это обращение вашим политикам. Серьезность ситуации невозможно переоценить", - заключил глава оборонного комитета. По данным телерадиокомпании DR, в марте 2025 года около 800 гренландцев, включая политических лидеров, собрались на митинг в столице Гренландии в знак протеста против притязаний американского лидера Дональда Трампа в отношении автоносной территории. Согласно фото и видео с места событий, на некоторых баннерах, которые держали митингующие, было написано "Make America Go Away" ("Заставим Америку уйти прочь") - вариация знаменитого лозунга предвыборной кампании Трампа "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой"). Среди лозунгов также были "Мы не продаемся", "Нет значит нет! Хватит нам угрожать!" и другие. Мэр столицы Гренландии Нуук Аваарак Ольсен в четверг заявила, что к гренландцам относятся не как к гражданам, а как к товару на продажу, добавив, что жители острова хотят избавиться от этого чувства. Она напомнила, что автономная датская территория уже многие годы пытается добиться независимости, акцентировав внимание, что в желании быть суверенными в своем собственном доме нет ничего необычного. Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

2026

общество , гренландия, дания, сша, дональд трамп, в мире