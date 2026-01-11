Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник: глава ЕК подпишет соглашение с Меркосур 17 января в Парагвае - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/es-866379515.html
Источник: глава ЕК подпишет соглашение с Меркосур 17 января в Парагвае
Источник: глава ЕК подпишет соглашение с Меркосур 17 января в Парагвае - 11.01.2026, ПРАЙМ
Источник: глава ЕК подпишет соглашение с Меркосур 17 января в Парагвае
Глава Еврокомиссии Урусула фон дер Ляйен, не дожидаясь одобрения Европарламента, намерена уже 17 января в Парагвае лично принять участие в подписании спорного... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T22:23+0300
2026-01-11T22:23+0300
мировая экономика
парагвай
аргентина
бразилия
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 янв - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урусула фон дер Ляйен, не дожидаясь одобрения Европарламента, намерена уже 17 января в Парагвае лично принять участие в подписании спорного соглашения о свободной торговле со странами Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник. "Я могу подтвердить, что подписание состоится в Парагвае 17 января с личным участием главы Еврокомиссии", - сообщил собеседник агентства. Ранее страны ЕС, несмотря на протесты фермеров, утвердили предложение ЕК по соглашению с Меркосур. По процедуре текст соглашения еще должен согласовать Европарламент, однако фон дер Ляйен решила не ждать исполнения этой формальности.
https://1prime.ru/20260108/med-866313133.html
парагвай
аргентина
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_121:0:2458:1753_1920x0_80_0_0_9bdfaad905e942821a5ee8ee842fad91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, парагвай, аргентина, бразилия, ес, ек
Мировая экономика, ПАРАГВАЙ, АРГЕНТИНА, БРАЗИЛИЯ, ЕС, ЕК
22:23 11.01.2026
 
Источник: глава ЕК подпишет соглашение с Меркосур 17 января в Парагвае

Глава ЕК фон дер Ляйен подпишет соглашение с Меркосур 17 января в Парагвае

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© Фото : официальный сайт EU
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 11 янв - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урусула фон дер Ляйен, не дожидаясь одобрения Европарламента, намерена уже 17 января в Парагвае лично принять участие в подписании спорного соглашения о свободной торговле со странами Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник.
"Я могу подтвердить, что подписание состоится в Парагвае 17 января с личным участием главы Еврокомиссии", - сообщил собеседник агентства.
Ранее страны ЕС, несмотря на протесты фермеров, утвердили предложение ЕК по соглашению с Меркосур. По процедуре текст соглашения еще должен согласовать Европарламент, однако фон дер Ляйен решила не ждать исполнения этой формальности.
Розлив анодной меди на разливочном комплексе карусельного типа - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
ЕС в октябре 2025 года импортировал американской меди на рекордную сумму
8 января, 22:58
 
Мировая экономикаПАРАГВАЙАРГЕНТИНАБРАЗИЛИЯЕСЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала