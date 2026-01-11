https://1prime.ru/20260111/es-866379515.html
Источник: глава ЕК подпишет соглашение с Меркосур 17 января в Парагвае
мировая экономика
парагвай
аргентина
бразилия
ес
ек
БРЮССЕЛЬ, 11 янв - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урусула фон дер Ляйен, не дожидаясь одобрения Европарламента, намерена уже 17 января в Парагвае лично принять участие в подписании спорного соглашения о свободной торговле со странами Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник. "Я могу подтвердить, что подписание состоится в Парагвае 17 января с личным участием главы Еврокомиссии", - сообщил собеседник агентства. Ранее страны ЕС, несмотря на протесты фермеров, утвердили предложение ЕК по соглашению с Меркосур. По процедуре текст соглашения еще должен согласовать Европарламент, однако фон дер Ляйен решила не ждать исполнения этой формальности.
