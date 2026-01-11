Европейцы поддерживают создание 100-тысячной армии ЕС, заявил еврокомиссар

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
БРЮССЕЛЬ, 11 янв - ПРАЙМ. В Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, последние заявления в США по Гренландии наглядно показывают, что ЕС необходимо обеспечить свою военную независимость, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. "И самое главное - как мы заменим 100-тысячный американский постоянный военный контингент, который является хребтом военной силы в Европе? Кто станет нашей европейской постоянной "опорной" силой? Немцы? Совокупность 27 "бонсай-армий" - армий, которые выглядят красиво, но подрезаны, уменьшены, усечены? Или, как уже предлагали десять лет назад Жан-Клод Юнкер, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и как сегодня поддерживают эксперты и европейцы, создание мощной постоянной "европейской военной силы" численностью 100 тысяч военнослужащих?" - задался он вопросом, выступая на Национальной конференции 2026 "Европа под давлением" в Стокгольме. Кубилюс назвал необходимым создание Европейского совета безопасности в составе около 10-12 членов для обсуждения ключевых вопросов обороны Евросоюза. "Именно поэтому с самого начала нашего мандата мы запустили всю повестку "Оборонная готовность 2030". Потому что мы понимали, что Европа находится под давлением оборонных вызовов. И что нам нужен "большой взрыв" в сфере обороны. Тогда ещё не было Стратегии национальной безопасности США, не было Венесуэлы и не было угроз Гренландии. Сегодня ещё более очевидно, что нам необходимо строить независимость Европы", - добавил еврокомиссар. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-участниц Европейского союза. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов ), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц ЕС на оборону на 1,5% ВВП. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
22:39 11.01.2026
 
Европейцы поддерживают создание 100-тысячной армии ЕС, заявил еврокомиссар

Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 янв - ПРАЙМ. В Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, последние заявления в США по Гренландии наглядно показывают, что ЕС необходимо обеспечить свою военную независимость, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
"И самое главное - как мы заменим 100-тысячный американский постоянный военный контингент, который является хребтом военной силы в Европе? Кто станет нашей европейской постоянной "опорной" силой? Немцы? Совокупность 27 "бонсай-армий" - армий, которые выглядят красиво, но подрезаны, уменьшены, усечены? Или, как уже предлагали десять лет назад Жан-Клод Юнкер, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и как сегодня поддерживают эксперты и европейцы, создание мощной постоянной "европейской военной силы" численностью 100 тысяч военнослужащих?" - задался он вопросом, выступая на Национальной конференции 2026 "Европа под давлением" в Стокгольме.
Кубилюс назвал необходимым создание Европейского совета безопасности в составе около 10-12 членов для обсуждения ключевых вопросов обороны Евросоюза.
"Именно поэтому с самого начала нашего мандата мы запустили всю повестку "Оборонная готовность 2030". Потому что мы понимали, что Европа находится под давлением оборонных вызовов. И что нам нужен "большой взрыв" в сфере обороны. Тогда ещё не было Стратегии национальной безопасности США, не было Венесуэлы и не было угроз Гренландии. Сегодня ещё более очевидно, что нам необходимо строить независимость Европы", - добавил еврокомиссар.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-участниц Европейского союза. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов ), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц ЕС на оборону на 1,5% ВВП.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
