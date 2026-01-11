https://1prime.ru/20260111/farmkompanii-866364177.html
Российские фармкомпании не отстают от мировых, рассказал Алиханов
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Российские фармацевтические компании не отстают от мировых производителей, они регистрируют и выводят на рынок собственные разработки, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Действительно, отечественные производители не только разрабатывают и производят воспроизведенные препараты, но, и не отставая от мировых компаний, регистрируют и выводят на рынок собственные разработки", - сказал министр. Он привел пример, что в октябре 2025 года АО "Генериум" зарегистрирован инновационный препарат для терапии мукополисахаридоза II типа (синдрома Хантера). Это первый в мире зарегистрированный лекарственный препарат с новым механизмом действия. Он, проникая через полупроницаемый барьер между кровью и нервной тканью, воздействует на неврологические симптомы. При этом другие известные препараты могут бороться лишь с соматическими проявлениями, не способствуя при этом остановке нейродегенерации. "По данному препарату обеспечена технологическая возможность производства на территории Российской Федерации по полному циклу", - подчеркнул министр.
