Российские фармкомпании не отстают от мировых, рассказал Алиханов - 11.01.2026
Российские фармкомпании не отстают от мировых, рассказал Алиханов
Российские фармкомпании не отстают от мировых, рассказал Алиханов - 11.01.2026, ПРАЙМ
Российские фармкомпании не отстают от мировых, рассказал Алиханов
Российские фармацевтические компании не отстают от мировых производителей, они регистрируют и выводят на рынок собственные разработки, рассказал в интервью РИА... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T09:48+0300
2026-01-11T09:48+0300
технологии
бизнес
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83290/25/832902580_0:45:3483:2004_1920x0_80_0_0_970bf08413a52c2100910ac14741dfe8.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Российские фармацевтические компании не отстают от мировых производителей, они регистрируют и выводят на рынок собственные разработки, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Действительно, отечественные производители не только разрабатывают и производят воспроизведенные препараты, но, и не отставая от мировых компаний, регистрируют и выводят на рынок собственные разработки", - сказал министр. Он привел пример, что в октябре 2025 года АО "Генериум" зарегистрирован инновационный препарат для терапии мукополисахаридоза II типа (синдрома Хантера). Это первый в мире зарегистрированный лекарственный препарат с новым механизмом действия. Он, проникая через полупроницаемый барьер между кровью и нервной тканью, воздействует на неврологические симптомы. При этом другие известные препараты могут бороться лишь с соматическими проявлениями, не способствуя при этом остановке нейродегенерации. "По данному препарату обеспечена технологическая возможность производства на территории Российской Федерации по полному циклу", - подчеркнул министр.
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83290/25/832902580_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_17d25c94d4ac33b1142637eeaa375b60.jpg
1920
1920
true
технологии, бизнес, рф, антон алиханов, минпромторг
Технологии, Бизнес, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
09:48 11.01.2026
 
Российские фармкомпании не отстают от мировых, рассказал Алиханов

Алиханов: российские фармкомпании не отстают от мировых и выводят на рынок свои разработки

© РИА Новости . Евгений Козырев | Перейти в медиабанкВ физико-химической лаборатории
В физико-химической лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
В физико-химической лаборатории. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Козырев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Российские фармацевтические компании не отстают от мировых производителей, они регистрируют и выводят на рынок собственные разработки, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Действительно, отечественные производители не только разрабатывают и производят воспроизведенные препараты, но, и не отставая от мировых компаний, регистрируют и выводят на рынок собственные разработки", - сказал министр.
Он привел пример, что в октябре 2025 года АО "Генериум" зарегистрирован инновационный препарат для терапии мукополисахаридоза II типа (синдрома Хантера). Это первый в мире зарегистрированный лекарственный препарат с новым механизмом действия. Он, проникая через полупроницаемый барьер между кровью и нервной тканью, воздействует на неврологические симптомы. При этом другие известные препараты могут бороться лишь с соматическими проявлениями, не способствуя при этом остановке нейродегенерации.
"По данному препарату обеспечена технологическая возможность производства на территории Российской Федерации по полному циклу", - подчеркнул министр.
 
