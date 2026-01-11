https://1prime.ru/20260111/frg-866375060.html

В Германии из-за гололеда отменили очные занятия в школах

В Германии из-за гололеда отменили очные занятия в школах - 11.01.2026, ПРАЙМ

В Германии из-за гололеда отменили очные занятия в школах

Очные занятия в школах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия 12 января отменили из-за спрогнозированного гололеда, учебным заведениям предписывается... | 11.01.2026, ПРАЙМ

БЕРЛИН, 11 янв - ПРАЙМ. Очные занятия в школах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия 12 января отменили из-за спрогнозированного гололеда, учебным заведениям предписывается провести их дистанционно, сообщило министерство образования земли. "В ближайший понедельник, 12 января, очные занятия в школах земли Северный Рейн-Вестфалия проводиться не будут", - говорится в сообщении на сайте министерства. В разосланном указе министерство образования попросило школы организовать удаленное обучение. Причина приостановки очных занятий - прогноз, согласно которому по всей территории земли ожидается дождь, который из-за заморозков приведет к обледенению дорог. В Германии объявили экстренное предупреждение в связи с приходом штормового циклона "Элли", который несет сильные метели, снегопады и ледяной дождь.

