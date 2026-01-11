Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес
в мире
германия
БЕРЛИН, 11 янв - ПРАЙМ. Очные занятия в школах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия 12 января отменили из-за спрогнозированного гололеда, учебным заведениям предписывается провести их дистанционно, сообщило министерство образования земли. "В ближайший понедельник, 12 января, очные занятия в школах земли Северный Рейн-Вестфалия проводиться не будут", - говорится в сообщении на сайте министерства. В разосланном указе министерство образования попросило школы организовать удаленное обучение. Причина приостановки очных занятий - прогноз, согласно которому по всей территории земли ожидается дождь, который из-за заморозков приведет к обледенению дорог. В Германии объявили экстренное предупреждение в связи с приходом штормового циклона "Элли", который несет сильные метели, снегопады и ледяной дождь.
бизнес, в мире, германия
Бизнес, В мире, ГЕРМАНИЯ
19:55 11.01.2026
 
В Германии из-за гололеда отменили очные занятия в школах

Школьные занятия на западе ФРГ пройдут удаленно из-за гололеда

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Флаг Германии. Архивное фото
© fotolia.com / DOC RABE Media
БЕРЛИН, 11 янв - ПРАЙМ. Очные занятия в школах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия 12 января отменили из-за спрогнозированного гололеда, учебным заведениям предписывается провести их дистанционно, сообщило министерство образования земли.
"В ближайший понедельник, 12 января, очные занятия в школах земли Северный Рейн-Вестфалия проводиться не будут", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В разосланном указе министерство образования попросило школы организовать удаленное обучение.
Причина приостановки очных занятий - прогноз, согласно которому по всей территории земли ожидается дождь, который из-за заморозков приведет к обледенению дорог.
В Германии объявили экстренное предупреждение в связи с приходом штормового циклона "Элли", который несет сильные метели, снегопады и ледяной дождь.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
