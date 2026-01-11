Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" ценил уровень заполненности газовых хранилищ Франции и Германии - 11.01.2026
"Газпром" ценил уровень заполненности газовых хранилищ Франции и Германии
"Газпром" ценил уровень заполненности газовых хранилищ Франции и Германии - 11.01.2026, ПРАЙМ
"Газпром" ценил уровень заполненности газовых хранилищ Франции и Германии
Уровень заполненности газом подземных хранилищ в Германии и Франции уже ниже 50%, обратил внимание "Газпром". | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T13:59+0300
2026-01-11T13:59+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_02ab4347210c04303bbba4022f1744f7.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Уровень заполненности газом подземных хранилищ в Германии и Франции уже ниже 50%, обратил внимание "Газпром". "В Германии и Франции – крупнейших европейских экономиках – уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) уже ниже 50%", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 9 января в ПХГ Германии осталось 48,2% запасов газа, Франции – 49,2%. Уточняется, что холодная погода, пришедшая в Европу, стимулирует ускоренно расходовать газ из хранилищ. Седьмого и восьмого января из европейских ПХГ отобраны максимальные для этих суток объемы газа за всю историю наблюдений, отметил "Газпром". Ранее, 5 и 6 января, поднятые из хранилищ объемы газа также обновили предыдущие суточные максимумы. В целом в ПХГ Европы на 9 января – 56,3 миллиарда кубометров газа. Это 55,5% от объема хранилищ и на 12,6 миллиарда кубометров меньше прошлогоднего уровня, уточнил "Газпром".
13:59 11.01.2026
 
"Газпром" ценил уровень заполненности газовых хранилищ Франции и Германии

"Газпром": уровень заполненности газом ПХГ в Германии и Франции упал ниже 50 процентов

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Уровень заполненности газом подземных хранилищ в Германии и Франции уже ниже 50%, обратил внимание "Газпром".
Германии и Франции – крупнейших европейских экономиках – уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) уже ниже 50%", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 9 января в ПХГ Германии осталось 48,2% запасов газа, Франции – 49,2%.
Уточняется, что холодная погода, пришедшая в Европу, стимулирует ускоренно расходовать газ из хранилищ.
Седьмого и восьмого января из европейских ПХГ отобраны максимальные для этих суток объемы газа за всю историю наблюдений, отметил "Газпром".
Ранее, 5 и 6 января, поднятые из хранилищ объемы газа также обновили предыдущие суточные максимумы.
В целом в ПХГ Европы на 9 января – 56,3 миллиарда кубометров газа. Это 55,5% от объема хранилищ и на 12,6 миллиарда кубометров меньше прошлогоднего уровня, уточнил "Газпром".
 
Заголовок открываемого материала