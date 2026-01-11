https://1prime.ru/20260111/gazprom-866366365.html
"Газпром" ценил уровень заполненности газовых хранилищ Франции и Германии
2026-01-11T13:59+0300
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Уровень заполненности газом подземных хранилищ в Германии и Франции уже ниже 50%, обратил внимание "Газпром". "В Германии и Франции – крупнейших европейских экономиках – уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) уже ниже 50%", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 9 января в ПХГ Германии осталось 48,2% запасов газа, Франции – 49,2%. Уточняется, что холодная погода, пришедшая в Европу, стимулирует ускоренно расходовать газ из хранилищ. Седьмого и восьмого января из европейских ПХГ отобраны максимальные для этих суток объемы газа за всю историю наблюдений, отметил "Газпром". Ранее, 5 и 6 января, поднятые из хранилищ объемы газа также обновили предыдущие суточные максимумы. В целом в ПХГ Европы на 9 января – 56,3 миллиарда кубометров газа. Это 55,5% от объема хранилищ и на 12,6 миллиарда кубометров меньше прошлогоднего уровня, уточнил "Газпром".
газ, германия, франция, европа, газпром
