МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. | 11.01.2026, ПРАЙМ

газ

россия

китай

якутия

ковыктинское месторождение

алексей миллер

газпром

сила сибири

cnpc

газопровод "сила сибири"

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/13/841331309_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5936a8a87807a075c23b3911111979fe.jpg

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. "Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд установлен 10 января", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. Поставки по "Силе Сибири" протяженностью около 3 тысяч километров начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии. Через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. Поставки по "Силе Сибири" вышли на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в конце декабря 2025 года сообщил, что объем поставок по этому газопроводу по итогам года составит около 38,8 миллиарда кубометров.

китай

якутия

ковыктинское месторождение

2026

газ, россия, китай, якутия, ковыктинское месторождение, алексей миллер, газпром, сила сибири, cnpc, газопровод "сила сибири"