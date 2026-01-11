https://1prime.ru/20260111/glava-866360592.html

Глава IBA: сотрудничество России и Индии выходит за рамки торговли нефтью

2026-01-11T05:39+0300

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Энергетическое сотрудничество России и Индии выходит за рамки торговли топливом и включает в себя проекты в сфере ядерной энергетики и развитие инфраструктуры в Арктике, рассказал РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани. "Мы уже видим, что (энергетическое сотрудничество — ред.) выходит за рамки торговли чистой нефтью. В сфере мирного атома Россия и Индия обсуждают новые проекты по постройке атомных реакторов, в том числе сотрудничество по теме малых модульных реакторов и подходы к локализации", — заявил Котвани. Помимо сотрудничества в ядерной энергетике, он выделил стратегический интерес Индии к развитию энергетических проектов в Арктике, в том числе посвященных логистике в регионе, которые позволят стране обеспечить энергетическую безопасность. В начале декабря, в ходе своего визита в Индию, президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Индия могут сотрудничать в сфере малых модульных реакторов и плавучих АЭС, а также в сфере применения ядерных технологий в медицине и других областях. При этом генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что госкорпорация обсуждала с Индией возможность локализации на индийской территории производства ядерного топлива для АЭС.

