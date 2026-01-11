Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава IBA: сотрудничество России и Индии выходит за рамки торговли нефтью
2026-01-11T05:39+0300
2026-01-11T05:39+0300
энергетика
россия
экономика
индия
арктика
владимир путин
алексей лихачев
росатом
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Энергетическое сотрудничество России и Индии выходит за рамки торговли топливом и включает в себя проекты в сфере ядерной энергетики и развитие инфраструктуры в Арктике, рассказал РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани. "Мы уже видим, что (энергетическое сотрудничество — ред.) выходит за рамки торговли чистой нефтью. В сфере мирного атома Россия и Индия обсуждают новые проекты по постройке атомных реакторов, в том числе сотрудничество по теме малых модульных реакторов и подходы к локализации", — заявил Котвани. Помимо сотрудничества в ядерной энергетике, он выделил стратегический интерес Индии к развитию энергетических проектов в Арктике, в том числе посвященных логистике в регионе, которые позволят стране обеспечить энергетическую безопасность. В начале декабря, в ходе своего визита в Индию, президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Индия могут сотрудничать в сфере малых модульных реакторов и плавучих АЭС, а также в сфере применения ядерных технологий в медицине и других областях. При этом генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что госкорпорация обсуждала с Индией возможность локализации на индийской территории производства ядерного топлива для АЭС.
индия
арктика
россия, индия, арктика, владимир путин, алексей лихачев, росатом
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, ИНДИЯ, АРКТИКА, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Росатом
05:39 11.01.2026
 
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Энергетическое сотрудничество России и Индии выходит за рамки торговли топливом и включает в себя проекты в сфере ядерной энергетики и развитие инфраструктуры в Арктике, рассказал РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани.
"Мы уже видим, что (энергетическое сотрудничество — ред.) выходит за рамки торговли чистой нефтью. В сфере мирного атома Россия и Индия обсуждают новые проекты по постройке атомных реакторов, в том числе сотрудничество по теме малых модульных реакторов и подходы к локализации", — заявил Котвани.
Помимо сотрудничества в ядерной энергетике, он выделил стратегический интерес Индии к развитию энергетических проектов в Арктике, в том числе посвященных логистике в регионе, которые позволят стране обеспечить энергетическую безопасность.
В начале декабря, в ходе своего визита в Индию, президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Индия могут сотрудничать в сфере малых модульных реакторов и плавучих АЭС, а также в сфере применения ядерных технологий в медицине и других областях.
При этом генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что госкорпорация обсуждала с Индией возможность локализации на индийской территории производства ядерного топлива для АЭС.
 
Энергетика Экономика РОССИЯ ИНДИЯ АРКТИКА Владимир Путин Алексей Лихачев Росатом
 
 
