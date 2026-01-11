Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили сократить срок рассмотрения претензий к авиакомпаниям - 11.01.2026
В Госдуме предложили сократить срок рассмотрения претензий к авиакомпаниям
В Госдуме предложили сократить срок рассмотрения претензий к авиакомпаниям - 11.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили сократить срок рассмотрения претензий к авиакомпаниям
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить срок рассмотрения претензий граждан к авиакомпаниям с... | 11.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить срок рассмотрения претензий граждан к авиакомпаниям с 30 до 5 дней с момента поступления претензии. Более миллиона кубических метров снега вывезено с аэродрома "Шереметьево" за прошедшие сутки, ранее сообщили в воздушной гавани. "Предлагается с учетом всех современных методов связи, возможности направления через сайт заявок, жалоб, претензий, сократить срок рассмотрения, чтобы пассажиры имели возможность понимать, какая последует компенсация, дальнейшие шаги и выводы. Поэтому предлагается с 30 до 5 рабочих дней сократить срок рассмотрения претензий. Это будет справедливо", - сказал Нилов РИА Новости. Он отметил, что произошел очередной погодный коллапс, сбой в системе контроля багажа, задержки рейсов, пересадка пассажиров, отмена рейсов, поломка самолета авиакомпаний и экстренная посадка. "Все это в очередной раз подчеркивает существующие проблемы в вопросах коммуникации и оказания услуг воздушных перевозок. И когда пассажиры обращаются, им предлагают обращаться в авиакомпании с соответствующими претензиями. Порой пассажиры не могут даже до службы поддержки дозвониться или дописаться", - добавил политик. Нилов уточнил, что существуют правила воздушных перевозок и нормы воздушного кодекса, которые должны строго соблюдаться. "Недопустимо, когда пассажира уведомляют, например, с непонятного e-mail, и он не знает о том, что вместо Москвы летит куда-нибудь в Сибирь, потому что авиакомпания таким образом перераспределяет пассажиропоток", - считает он.
01:20 11.01.2026 (обновлено: 01:21 11.01.2026)
 
В Госдуме предложили сократить срок рассмотрения претензий к авиакомпаниям

Депутат Нилов предложил сократить срок рассмотрения претензий к авиакомпаниям

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить срок рассмотрения претензий граждан к авиакомпаниям с 30 до 5 дней с момента поступления претензии.
Более миллиона кубических метров снега вывезено с аэродрома "Шереметьево" за прошедшие сутки, ранее сообщили в воздушной гавани.
"Предлагается с учетом всех современных методов связи, возможности направления через сайт заявок, жалоб, претензий, сократить срок рассмотрения, чтобы пассажиры имели возможность понимать, какая последует компенсация, дальнейшие шаги и выводы. Поэтому предлагается с 30 до 5 рабочих дней сократить срок рассмотрения претензий. Это будет справедливо", - сказал Нилов РИА Новости.
Он отметил, что произошел очередной погодный коллапс, сбой в системе контроля багажа, задержки рейсов, пересадка пассажиров, отмена рейсов, поломка самолета авиакомпаний и экстренная посадка.
"Все это в очередной раз подчеркивает существующие проблемы в вопросах коммуникации и оказания услуг воздушных перевозок. И когда пассажиры обращаются, им предлагают обращаться в авиакомпании с соответствующими претензиями. Порой пассажиры не могут даже до службы поддержки дозвониться или дописаться", - добавил политик.
Нилов уточнил, что существуют правила воздушных перевозок и нормы воздушного кодекса, которые должны строго соблюдаться.
"Недопустимо, когда пассажира уведомляют, например, с непонятного e-mail, и он не знает о том, что вместо Москвы летит куда-нибудь в Сибирь, потому что авиакомпания таким образом перераспределяет пассажиропоток", - считает он.
 
