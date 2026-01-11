https://1prime.ru/20260111/gosduma-866358643.html
В Госдуме предложили сократить срок рассмотрения претензий к авиакомпаниям
В Госдуме предложили сократить срок рассмотрения претензий к авиакомпаниям - 11.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили сократить срок рассмотрения претензий к авиакомпаниям
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить срок рассмотрения претензий граждан к авиакомпаниям с... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T01:20+0300
2026-01-11T01:20+0300
2026-01-11T01:21+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866358643.jpg?1768083660
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить срок рассмотрения претензий граждан к авиакомпаниям с 30 до 5 дней с момента поступления претензии.
Более миллиона кубических метров снега вывезено с аэродрома "Шереметьево" за прошедшие сутки, ранее сообщили в воздушной гавани.
"Предлагается с учетом всех современных методов связи, возможности направления через сайт заявок, жалоб, претензий, сократить срок рассмотрения, чтобы пассажиры имели возможность понимать, какая последует компенсация, дальнейшие шаги и выводы. Поэтому предлагается с 30 до 5 рабочих дней сократить срок рассмотрения претензий. Это будет справедливо", - сказал Нилов РИА Новости.
Он отметил, что произошел очередной погодный коллапс, сбой в системе контроля багажа, задержки рейсов, пересадка пассажиров, отмена рейсов, поломка самолета авиакомпаний и экстренная посадка.
"Все это в очередной раз подчеркивает существующие проблемы в вопросах коммуникации и оказания услуг воздушных перевозок. И когда пассажиры обращаются, им предлагают обращаться в авиакомпании с соответствующими претензиями. Порой пассажиры не могут даже до службы поддержки дозвониться или дописаться", - добавил политик.
Нилов уточнил, что существуют правила воздушных перевозок и нормы воздушного кодекса, которые должны строго соблюдаться.
"Недопустимо, когда пассажира уведомляют, например, с непонятного e-mail, и он не знает о том, что вместо Москвы летит куда-нибудь в Сибирь, потому что авиакомпания таким образом перераспределяет пассажиропоток", - считает он.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва
В Госдуме предложили сократить срок рассмотрения претензий к авиакомпаниям
Депутат Нилов предложил сократить срок рассмотрения претензий к авиакомпаниям
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить срок рассмотрения претензий граждан к авиакомпаниям с 30 до 5 дней с момента поступления претензии.
Более миллиона кубических метров снега вывезено с аэродрома "Шереметьево" за прошедшие сутки, ранее сообщили в воздушной гавани.
"Предлагается с учетом всех современных методов связи, возможности направления через сайт заявок, жалоб, претензий, сократить срок рассмотрения, чтобы пассажиры имели возможность понимать, какая последует компенсация, дальнейшие шаги и выводы. Поэтому предлагается с 30 до 5 рабочих дней сократить срок рассмотрения претензий. Это будет справедливо", - сказал Нилов РИА Новости.
Он отметил, что произошел очередной погодный коллапс, сбой в системе контроля багажа, задержки рейсов, пересадка пассажиров, отмена рейсов, поломка самолета авиакомпаний и экстренная посадка.
"Все это в очередной раз подчеркивает существующие проблемы в вопросах коммуникации и оказания услуг воздушных перевозок. И когда пассажиры обращаются, им предлагают обращаться в авиакомпании с соответствующими претензиями. Порой пассажиры не могут даже до службы поддержки дозвониться или дописаться", - добавил политик.
Нилов уточнил, что существуют правила воздушных перевозок и нормы воздушного кодекса, которые должны строго соблюдаться.
"Недопустимо, когда пассажира уведомляют, например, с непонятного e-mail, и он не знает о том, что вместо Москвы летит куда-нибудь в Сибирь, потому что авиакомпания таким образом перераспределяет пассажиропоток", - считает он.