Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Трамп начал операцию по подготовке с захвату Гренландии - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/grenlandiya-866361145.html
СМИ: Трамп начал операцию по подготовке с захвату Гренландии
СМИ: Трамп начал операцию по подготовке с захвату Гренландии - 11.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: Трамп начал операцию по подготовке с захвату Гренландии
По информации Daily Mail, ссылающейся на надежные источники, президент США Дональд Трамп отдал приказ по разработке стратегии захвата Гренландии. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T06:01+0300
2026-01-11T06:01+0300
мировая экономика
общество
гренландия
сша
дания
дональд трамп
николас мадуро
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/11/854270455_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0dc3f3fe0e0e94243a148d2ac2e9c6e7.jpg
МОСКВА, 11 января — ПРАЙМ. По информации Daily Mail, ссылающейся на надежные источники, президент США Дональд Трамп отдал приказ по разработке стратегии захвата Гренландии. "Президент поручил Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения, но Объединенный комитет начальников штабов оказывает ему сопротивление, ссылаясь на то, что это будет незаконно и не получит поддержки конгресса", — говорится в материале.Как уточняют источники, некоторые американские политические круги, вдохновленные успешной операцией против венесуэльского лидера Николаса Мадуро, стремятся воплотить план захвата Гренландии до того, как Россия или Китай начнут свои действия.Однако такие радикальные меры способны ухудшить отношения США с британским премьером Киером Стармером и потенциально привести к внутреннему расхождению в НАТО, как отмечается в статье.В одной из дипломатических телеграмм описан "наихудший сценарий", который может вынудить НАТО развалиться изнутри. "Некоторые европейские чиновники подозревают, что это и есть истинная цель радикальной фракции MAGA, близкой к Трампу. Поскольку конгресс не позволит Трампу выйти из НАТО, оккупация Гренландии может вынудить европейцев отказаться от НАТО. Если Трамп хочет распустить НАТО, это может быть самым удобным способом сделать это", — пишет издание.По данным газеты Telegraph, ЕС готовит санкции против американских компаний, если США не откажутся от своей претензии на Гренландию. Помимо этого, Великобритания обсуждает с европейскими союзниками возможность размещения миссии НАТО на острове. Планы по интервенции в Гренландию В декабре 2025 года Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником по Гренландии. Губернатор подтвердил стремление США сделать остров своей частью. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил крайнее недовольство этими заявлениями и намерен требовать разъяснений от посла США в Копенгагене. Главы правительств Дании и Гренландии, Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен, в совместном заявлении предупредили Америку о необходимости уважения их суверенитета.4 января супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти опубликовала в социальной сети X изображение Гренландии, раскрашенной в цвета американского флага, с надписью "Скоро". Датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил об исторических связях между Данией и США. Нильсен отметил, что изображение демонстрирует неуважение, но подчеркнул, что паниковать не стоит. Трамп высказывал мысли о присоединении Гренландии к США, ссылаясь на ее важность для национальной безопасности и международного порядка. Бывший премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не подлежит продаже. Тем не менее, американский лидер уклонялся от обещаний отказаться от военной силы для контроля острова. До 1953 года Гренландия была датской колонией. Хотя она все еще формально входит в королевство, в 2009 году ей предоставили автономию и право на проведение внутренней политики.
https://1prime.ru/20260110/rossiya-866356628.html
https://1prime.ru/20260106/tusk-866258681.html
https://1prime.ru/20260107/tramp-866279209.html
https://1prime.ru/20260110/rossiya-866356628.html
гренландия
сша
дания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/11/854270455_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5484d1f46909cb03f9e5bda1d4329a25.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , гренландия, сша, дания, дональд трамп, николас мадуро, нато, ес
Мировая экономика, Общество , Гренландия, США, ДАНИЯ, Дональд Трамп, Николас Мадуро, НАТО, ЕС
06:01 11.01.2026
 
СМИ: Трамп начал операцию по подготовке с захвату Гренландии

Daily Mail: Трамп приказал организовать план по захвату Гренландии

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Остров Гренландия. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 января — ПРАЙМ. По информации Daily Mail, ссылающейся на надежные источники, президент США Дональд Трамп отдал приказ по разработке стратегии захвата Гренландии.
"Президент поручил Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения, но Объединенный комитет начальников штабов оказывает ему сопротивление, ссылаясь на то, что это будет незаконно и не получит поддержки конгресса", — говорится в материале.
Город Нуук на острове Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
"Это Россия". В США дерзко высказались о планах на Гренландию
Вчера, 21:49
Как уточняют источники, некоторые американские политические круги, вдохновленные успешной операцией против венесуэльского лидера Николаса Мадуро, стремятся воплотить план захвата Гренландии до того, как Россия или Китай начнут свои действия.
Однако такие радикальные меры способны ухудшить отношения США с британским премьером Киером Стармером и потенциально привести к внутреннему расхождению в НАТО, как отмечается в статье.
В одной из дипломатических телеграмм описан "наихудший сценарий", который может вынудить НАТО развалиться изнутри.
Председатель Европейского совета Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
"Коалиция желающих" не стала обсуждать вопрос Гренландии, сообщил Туск
6 января, 21:56
"Некоторые европейские чиновники подозревают, что это и есть истинная цель радикальной фракции MAGA, близкой к Трампу. Поскольку конгресс не позволит Трампу выйти из НАТО, оккупация Гренландии может вынудить европейцев отказаться от НАТО. Если Трамп хочет распустить НАТО, это может быть самым удобным способом сделать это", — пишет издание.
По данным газеты Telegraph, ЕС готовит санкции против американских компаний, если США не откажутся от своей претензии на Гренландию. Помимо этого, Великобритания обсуждает с европейскими союзниками возможность размещения миссии НАТО на острове.

Планы по интервенции в Гренландию

В декабре 2025 года Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником по Гренландии. Губернатор подтвердил стремление США сделать остров своей частью. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил крайнее недовольство этими заявлениями и намерен требовать разъяснений от посла США в Копенгагене. Главы правительств Дании и Гренландии, Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен, в совместном заявлении предупредили Америку о необходимости уважения их суверенитета.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Трамп обсуждает с командой покупку Гренландии, заявила Левитт
7 января, 20:51
4 января супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти опубликовала в социальной сети X изображение Гренландии, раскрашенной в цвета американского флага, с надписью "Скоро". Датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил об исторических связях между Данией и США. Нильсен отметил, что изображение демонстрирует неуважение, но подчеркнул, что паниковать не стоит.
Трамп высказывал мысли о присоединении Гренландии к США, ссылаясь на ее важность для национальной безопасности и международного порядка. Бывший премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не подлежит продаже. Тем не менее, американский лидер уклонялся от обещаний отказаться от военной силы для контроля острова. До 1953 года Гренландия была датской колонией. Хотя она все еще формально входит в королевство, в 2009 году ей предоставили автономию и право на проведение внутренней политики.
Город Нуук на острове Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
"Это Россия". В США дерзко высказались о планах на Гренландию
Вчера, 21:49
 
Мировая экономикаОбществоГренландияСШАДАНИЯДональд ТрампНиколас МадуроНАТОЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала