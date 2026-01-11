https://1prime.ru/20260111/grenlandiya-866361145.html

СМИ: Трамп начал операцию по подготовке с захвату Гренландии

МОСКВА, 11 января — ПРАЙМ. По информации Daily Mail, ссылающейся на надежные источники, президент США Дональд Трамп отдал приказ по разработке стратегии захвата Гренландии. "Президент поручил Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения, но Объединенный комитет начальников штабов оказывает ему сопротивление, ссылаясь на то, что это будет незаконно и не получит поддержки конгресса", — говорится в материале.Как уточняют источники, некоторые американские политические круги, вдохновленные успешной операцией против венесуэльского лидера Николаса Мадуро, стремятся воплотить план захвата Гренландии до того, как Россия или Китай начнут свои действия.Однако такие радикальные меры способны ухудшить отношения США с британским премьером Киером Стармером и потенциально привести к внутреннему расхождению в НАТО, как отмечается в статье.В одной из дипломатических телеграмм описан "наихудший сценарий", который может вынудить НАТО развалиться изнутри. "Некоторые европейские чиновники подозревают, что это и есть истинная цель радикальной фракции MAGA, близкой к Трампу. Поскольку конгресс не позволит Трампу выйти из НАТО, оккупация Гренландии может вынудить европейцев отказаться от НАТО. Если Трамп хочет распустить НАТО, это может быть самым удобным способом сделать это", — пишет издание.По данным газеты Telegraph, ЕС готовит санкции против американских компаний, если США не откажутся от своей претензии на Гренландию. Помимо этого, Великобритания обсуждает с европейскими союзниками возможность размещения миссии НАТО на острове. Планы по интервенции в Гренландию В декабре 2025 года Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником по Гренландии. Губернатор подтвердил стремление США сделать остров своей частью. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил крайнее недовольство этими заявлениями и намерен требовать разъяснений от посла США в Копенгагене. Главы правительств Дании и Гренландии, Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен, в совместном заявлении предупредили Америку о необходимости уважения их суверенитета.4 января супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти опубликовала в социальной сети X изображение Гренландии, раскрашенной в цвета американского флага, с надписью "Скоро". Датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил об исторических связях между Данией и США. Нильсен отметил, что изображение демонстрирует неуважение, но подчеркнул, что паниковать не стоит. Трамп высказывал мысли о присоединении Гренландии к США, ссылаясь на ее важность для национальной безопасности и международного порядка. Бывший премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не подлежит продаже. Тем не менее, американский лидер уклонялся от обещаний отказаться от военной силы для контроля острова. До 1953 года Гренландия была датской колонией. Хотя она все еще формально входит в королевство, в 2009 году ей предоставили автономию и право на проведение внутренней политики.

