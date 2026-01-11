https://1prime.ru/20260111/grenlandiya-866361796.html
"Нещадно бомбила": Пушков сделал резкое заявление о Гренландии
"Нещадно бомбила": Пушков сделал резкое заявление о Гренландии - 11.01.2026, ПРАЙМ
"Нещадно бомбила": Пушков сделал резкое заявление о Гренландии
Желание президента США Дональда Трампа завладеть Гренландией заставило европейских лидеров пересмотреть свои позиции по территориальному вопросу, заявил в своем | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T07:18+0300
2026-01-11T07:18+0300
2026-01-11T07:18+0300
сша
гренландия
алексей пушков
дональд трамп
оон
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/07/842320731_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_70d6780fd40fb51d4a282437d0ee5a8d.jpg
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Желание президента США Дональда Трампа завладеть Гренландией заставило европейских лидеров пересмотреть свои позиции по территориальному вопросу, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполиитке Алексей Пушков. "Посмотрите, как засуетились датчане и разные прочие европейцы! Они дружно призывают Трампа вспомнить о нормах международного права, которые сами постоянно нарушали по всему миру — от Югославии до Ливии и Сирии. <…> НАТО 78 дней нещадно бомбила Югославию включая Белград без санкции ООН>", — написал он. Сенатор напомнил, что Россия неоднократно предупреждала Запад о серьезных последствиях, но эти предупреждения были проигнорированы. "В Европе в целом, и в Дании в частности, были уверены, что уж их-то подобное никогда не коснется. Как видим, они грубо ошибались", — заключил Пушков. Накануне таблоид Daily Mail выпустил материал, что глава Белого дома приказал Объединенному командованию специальных операций разработать план по захвату Гренландии. Как отмечают источники издания, сторонники жесткой линии в политике США настолько воодушевлены успехом операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что хотят быстро захватить остров, прежде чем Россия или Китай якобы предпримут какие-либо действия. Ранее газета Telegraph сообщила, что Евросоюз готовит санкции против американских компаний на случай, если США не откажутся от претензий на Гренландию. В качестве альтернативы Великобритания ведет с другими европейскими странами переговоры о развертывании на острове миссии НАТО.
сша
гренландия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/07/842320731_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0627012c080f27ab97f800236fbcad5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, гренландия, алексей пушков, дональд трамп, оон, нато, ес
США, Гренландия, Алексей Пушков, Дональд Трамп, ООН, НАТО, ЕС
"Нещадно бомбила": Пушков сделал резкое заявление о Гренландии
Пушков: притязания Трампа на Гренландию заставили европейцев изменить позиции