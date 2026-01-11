Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нещадно бомбила": Пушков сделал резкое заявление о Гренландии - 11.01.2026, ПРАЙМ
"Нещадно бомбила": Пушков сделал резкое заявление о Гренландии
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Желание президента США Дональда Трампа завладеть Гренландией заставило европейских лидеров пересмотреть свои позиции по территориальному вопросу, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполиитке Алексей Пушков. "Посмотрите, как засуетились датчане и разные прочие европейцы! Они дружно призывают Трампа вспомнить о нормах международного права, которые сами постоянно нарушали по всему миру — от Югославии до Ливии и Сирии. &lt;…&gt; НАТО 78 дней нещадно бомбила Югославию включая Белград без санкции ООН&gt;", — написал он. Сенатор напомнил, что Россия неоднократно предупреждала Запад о серьезных последствиях, но эти предупреждения были проигнорированы. "В Европе в целом, и в Дании в частности, были уверены, что уж их-то подобное никогда не коснется. Как видим, они грубо ошибались", — заключил Пушков. Накануне таблоид Daily Mail выпустил материал, что глава Белого дома приказал Объединенному командованию специальных операций разработать план по захвату Гренландии. Как отмечают источники издания, сторонники жесткой линии в политике США настолько воодушевлены успехом операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что хотят быстро захватить остров, прежде чем Россия или Китай якобы предпримут какие-либо действия. Ранее газета Telegraph сообщила, что Евросоюз готовит санкции против американских компаний на случай, если США не откажутся от претензий на Гренландию. В качестве альтернативы Великобритания ведет с другими европейскими странами переговоры о развертывании на острове миссии НАТО.
07:18 11.01.2026
 
"Нещадно бомбила": Пушков сделал резкое заявление о Гренландии

Пушков: притязания Трампа на Гренландию заставили европейцев изменить позиции

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Желание президента США Дональда Трампа завладеть Гренландией заставило европейских лидеров пересмотреть свои позиции по территориальному вопросу, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполиитке Алексей Пушков.
"Посмотрите, как засуетились датчане и разные прочие европейцы! Они дружно призывают Трампа вспомнить о нормах международного права, которые сами постоянно нарушали по всему миру — от Югославии до Ливии и Сирии. <…> НАТО 78 дней нещадно бомбила Югославию включая Белград без санкции ООН>", — написал он.
Сенатор напомнил, что Россия неоднократно предупреждала Запад о серьезных последствиях, но эти предупреждения были проигнорированы.
"В Европе в целом, и в Дании в частности, были уверены, что уж их-то подобное никогда не коснется. Как видим, они грубо ошибались", — заключил Пушков.
Накануне таблоид Daily Mail выпустил материал, что глава Белого дома приказал Объединенному командованию специальных операций разработать план по захвату Гренландии. Как отмечают источники издания, сторонники жесткой линии в политике США настолько воодушевлены успехом операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что хотят быстро захватить остров, прежде чем Россия или Китай якобы предпримут какие-либо действия.
Ранее газета Telegraph сообщила, что Евросоюз готовит санкции против американских компаний на случай, если США не откажутся от претензий на Гренландию. В качестве альтернативы Великобритания ведет с другими европейскими странами переговоры о развертывании на острове миссии НАТО.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
