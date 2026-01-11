https://1prime.ru/20260111/grenlandiya-866361796.html

"Нещадно бомбила": Пушков сделал резкое заявление о Гренландии

"Нещадно бомбила": Пушков сделал резкое заявление о Гренландии - 11.01.2026, ПРАЙМ

"Нещадно бомбила": Пушков сделал резкое заявление о Гренландии

Желание президента США Дональда Трампа завладеть Гренландией заставило европейских лидеров пересмотреть свои позиции по территориальному вопросу, заявил в своем | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T07:18+0300

2026-01-11T07:18+0300

2026-01-11T07:18+0300

сша

гренландия

алексей пушков

дональд трамп

оон

нато

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84232/07/842320731_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_70d6780fd40fb51d4a282437d0ee5a8d.jpg

МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Желание президента США Дональда Трампа завладеть Гренландией заставило европейских лидеров пересмотреть свои позиции по территориальному вопросу, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполиитке Алексей Пушков. "Посмотрите, как засуетились датчане и разные прочие европейцы! Они дружно призывают Трампа вспомнить о нормах международного права, которые сами постоянно нарушали по всему миру — от Югославии до Ливии и Сирии. <…> НАТО 78 дней нещадно бомбила Югославию включая Белград без санкции ООН>", — написал он. Сенатор напомнил, что Россия неоднократно предупреждала Запад о серьезных последствиях, но эти предупреждения были проигнорированы. "В Европе в целом, и в Дании в частности, были уверены, что уж их-то подобное никогда не коснется. Как видим, они грубо ошибались", — заключил Пушков. Накануне таблоид Daily Mail выпустил материал, что глава Белого дома приказал Объединенному командованию специальных операций разработать план по захвату Гренландии. Как отмечают источники издания, сторонники жесткой линии в политике США настолько воодушевлены успехом операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что хотят быстро захватить остров, прежде чем Россия или Китай якобы предпримут какие-либо действия. Ранее газета Telegraph сообщила, что Евросоюз готовит санкции против американских компаний на случай, если США не откажутся от претензий на Гренландию. В качестве альтернативы Великобритания ведет с другими европейскими странами переговоры о развертывании на острове миссии НАТО.

сша

гренландия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, гренландия, алексей пушков, дональд трамп, оон, нато, ес