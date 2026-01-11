Трампу доложили о возможных вариантах атаки на Иран, пишут СМИ

https://1prime.ru/20260111/iran-866359509.html
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу доложили о возможных вариантах атаки против Ирана на фоне протестов в стране, он всерьез раздумывает над одобрением ударов, сообщает газета New York Times со ссылкой на официальных лиц. "Трампа проинформировали в минувшие дни о новых вариантах военных ударов в Иране… Трамп не принял окончательного решения, но официальные лица заявили, что он серьезно раздумывает над тем, чтобы одобрить удар", - пишет издание. По информации газеты, американскому президенту представили в том числе варианты с нанесением ударов по невоенным объектам в Тегеране. Высокопоставленные американские чиновники заявили газете, что как минимум некоторые из вариантов предполагают атаку на силы безопасности, участвующие в противодействии протестам. В то же время, как пишет газета, власти США осознают, что удары могут иметь обратный эффект и привести к ответным атакам против американских военных и дипломатов в регионе. Высокопоставленный американский военный заявил газете, что командующим США на Ближнем Востоке в случае одобрения атаки против Ирана потребовалось бы время для подготовки обороны к возможным ответным ударам. В Белом доме в ответ на запрос газеты о комментарии сослались на недавние комментарии Трампа на публике и в социальных сетях. Ранее Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, если погибнут протестующие. В субботу американский президент заявил о готовности США "помочь" Ирану. В субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране. С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
