В Иране арестовали двух агентов "Моссада", сообщило Tasnim - 11.01.2026
В Иране арестовали двух агентов "Моссада", сообщило Tasnim
В Иране арестовали двух агентов "Моссада", сообщило Tasnim - 11.01.2026, ПРАЙМ
В Иране арестовали двух агентов "Моссада", сообщило Tasnim
Сотрудники разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана арестовали двух агентов израильской... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T20:53+0300
2026-01-11T20:53+0300
общество
иран
сша
тегеран
дональд трамп
ксир
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
иран
сша
тегеран
иран, сша, тегеран, дональд трамп, ксир
Общество , ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, КСИР, В мире
20:53 11.01.2026
 
В Иране арестовали двух агентов "Моссада", сообщило Tasnim

Tasnim: иранские спецслужбы задержали двух агентов "Моссада"

Флаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Флаг Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / aaastocks
МОСКВА, 11 янв – ПРАЙМ. Сотрудники разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана арестовали двух агентов израильской разведывательной службы "Моссад" в провинции Северный Хорасан, расположенной на северо-востоке исламской республики, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в КСИР.
"Разведывательная организация КСИР по провинции Северный Хорасан задержала двух шпионов, связанных с "Моссадом"", - говорится в сообщении.
Как отметил агентству Tasnim источник в КСИР, задержанные агенты играли ключевую роль в организации беспорядков в Иране. Агентство дополняет, что в ходе обыска у них были изъяты средства разведсвязи, некоторое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.
Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам их не менее 20 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.
В субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.
Трамп в субботу вечером пригрозил иранским властям последствиями, если погибнут протестующие, подчеркнув готовность США "помочь" Ирану.
С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
